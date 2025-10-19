Hindustan Hindi News
धनतेरस पर दिल्ली के नबी करीम में डबल मर्डर, गर्भवती महिला और हमलावर की मौत; पति घायल

संक्षेप: दिल्ली के नबी करीम में धनतेरस की रात बीच सड़क पर डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में हमलावर भी मारा गया, जो मृतका का पूर्व लिव-इन पार्टनर था।

Sun, 19 Oct 2025 08:56 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेय
राजधानी दिल्ली के नबी करीम इलाके में धनतेरस की रात बीच सड़क पर डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में हमलावर भी मारा गया, जो मृतका का पूर्व लिव-इन पार्टनर था।

मृतकों की पहचान

1. शालिनी (उम्र 22), पत्नी आकाश, निवासी बगीचा प्रताप नगर, दिल्ली

2. आशु उर्फ ​​शैलेंद्र (उम्र 34), बॉबी पुत्र, निवासी ए-34 अमरपुरी, नबी करीम, दिल्ली

घायल की पहचान

आकाश (उम्र 23), पुत्र पूरन, निवासी बगीचा प्रताप नगर, दिल्ली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 22:15 बजे आकाश और उसकी पत्नी शालिनी नबी करीम में कुतुब रोड पर शालिनी की मां शीला से मिलने आए थे। उसी वक्त हमलावर आशु वहां पहुंचा और उसने आकाश पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। आकाश किसी तरह हमले से बच निकला। इसके बाद ई-रिक्शा में बैठी शालिनी को देखकर आशु ने उस पर चाकू से कई वार किए। आकाश ने जब यह देखा कि आशु उसकी पत्नी पर हमला कर रहा है तो उसने बीच-बचाव और आशु से अपनी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश की। इस पर आशु ने आकाश को भी चाकू मार दिया। इसके बाद आकाश ने आशु को काबू में कर उसी चाकू से उस पर भी वार कर दिया।

शालिनी के भाई रोहित ने गंभीर रूप से घायल अपनी बहन शालिनी और जीजा आकाश को एलएचएमसी अस्पताल पहुंचाया। वहीं, पुलिस आशु को भी एलएचएमसी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने आशु और शालिनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल आकाश का अभी इलाज चल रहा है।

मौत के समय गर्भवती थी शालिनी

शालिनी की मां शीला ने बताया कि आकाश और शालिनी शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे हैं और शालिनी फिर से गर्भवती थी। उन्होंने बताया कि शालिनी पहले आशु के साथ रिलेशनशिप में थी और जब आकाश के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे, तब वह दिल्ली से बाहर आशु के साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में रहती थी। कुछ समय पहले उसने आकाश से सुलह कर ली और आशु को छोड़ दिया था। आशु कथित तौर पर इस बात से नाराज था। आशु ने शालिनी के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता होने का दावा भी किया था। आशु और आकाश दोनों के बीच भी विवाद था।

नबी करीम थाना पुलिस ने मृतक शालिनी की मां शीला के बयान के आधार पर बीएनएस की धारा 103(1)/109(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आशु नबी करीम थाने का एक बीसी है। वहीं आकाश पर पहले भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

