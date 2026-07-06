दिल्ली में हाथ पर बने टैटू से खुला मर्डर मिस्ट्री का राज, 6 हफ्ते बाद 3 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने वजीराबाद के यमुना खादर इलाके में मिले एक क्षत-विक्षत शव की गुत्थी हाथ पर बने टैटू की मदद से सुलझा ली। मृतक की पहचान चंदन सैनी के रूप में हुई। करीब छह सप्ताह तक कई राज्यों में छिपते रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे हत्या के मामले का खुलासा किया है, जिसमें मृतक का चेहरा इस कदर क्षत-विक्षत कर दिया गया था कि उसकी पहचान करना लगभग असंभव हो गया था। हालांकि, पुलिस ने मृतक के हाथ पर बने टैटू के सहारे उसकी पहचान की और करीब छह सप्ताह तक चली जांच के बाद हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
21 मई को मिला था क्षत-विक्षत शव
पुलिस के मुताबिक, 21 मई को उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद स्थित यमुना खादर इलाके में एक व्यक्ति का शव मिला था। शव पर कई चाकू के घाव थे और चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस की नजर मृतक के हाथ पर बने टैटू पर गई। टैटू की तस्वीर स्थानीय स्तर पर साझा की गई, जिसके आधार पर मृतक की पहचान 34 वर्षीय चंदन सैनी के रूप में हुई। वह उत्तर दिल्ली के नेहरू विहार का रहने वाला था।
पहले से दर्ज थे अपराध के मामले
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चंदन सैनी के खिलाफ पहले से लूटपाट, चोरी और सेंधमारी के पांच आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि 20 और 21 मई की रात चंदन अपने घर के बाहर से एक ऑटो में बैठकर गया था। वह ऑटो में मौजूद लोगों के साथ अपनी मर्जी से गया था।
दो दिन पहले की थी मारपीट
जांच के दौरान पुलिस ने चंदन के सहयोगी सुरजीत उर्फ बच्ची से पूछताछ की। उसने बताया कि चंदन की तरुण उर्फ टन्नी से पुरानी दुश्मनी थी। दो दिन पहले चंदन और उसके साथियों ने कथित तौर पर तरुण के भाई सौरभ के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस का शक तरुण पर गया, लेकिन वह अपने घर से फरार मिला।
लगातार ठिकाने बदलते रहे आरोपी
पुलिस जांच में सामने आया कि तरुण, उसका रिश्तेदार सनी महाजन और दोस्त धीरज लगातार ठिकाने बदलते रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे मुंबई, अमृतसर, कटरा, हरिद्वार, गाजियाबाद के लोनी समेत कई शहरों में घूमते रहे और कई बार गुरुद्वारों में भी रुके। आखिरकार 5 जुलाई को पुलिस ने पहले धीरज को लोनी से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उसी दिन तरुण और सनी महाजन को भी दिल्ली से दबोच लिया गया।
बदला लेने के लिए रची थी हत्या की साजिश
पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने सौरभ पर हुए हमले का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि तीनों ने चंदन को शराब पीने के बहाने ऑटो में बैठाया, रास्ते में हमला किया और यमुना खादर के सुनसान इलाके में ले जाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद सभी आरोपी अलग-अलग राज्यों में छिपते रहे। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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