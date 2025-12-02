डायरी ने हत्या के पांच महीने बाद खोला छात्रा से दुष्कर्म का राज, ताऊ के बेटे पर केस दर्ज

संक्षेप: डीयू की एक छात्रा की हत्या के पांच महीने बाद, उसकी डायरी से खुलासा हुआ है कि ताऊ के बेटे ने छह साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया और धमकी दी; पुलिस ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से पुष्टि के बाद आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

डीयू की छात्रा के कत्ल के पांच महीने बाद उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उसकी ही लिखी डायरी से हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, छात्रा की मां अपनी बेटी के सामान को सहेज रही थी। इसी दौरान बेटी की लिखी डायरी उनके हाथ लगी। डायरी को पढ़कर वह हैरान रह गईं। डायरी के दो पन्नों में बेटी ने जो आपबीती लिखी थी वह भीतर तक झकझोर देने वाली थी। छात्रा ने अपने ताऊ के बेटे पर लगातार छह साल तक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

यह जानकारी होने के बाद छात्रा की मां मंगलवार को जहांगीरपुरी थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जहांगीरपुरी निवासी डीयू की छात्रा 18 वर्षीय खुशबू (परिवर्तित नाम) की एक जून को महरौली स्थित पार्क में चाकू से दर्जनभर बार वार कर हत्या कर दी गई थी। छात्रा की हत्या अर्शदीप नाम के युवक ने की थी। पुलिस ने अर्शदीप को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि छात्रा उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसने आखिरी बार मनाने के लिए छात्रा को पार्क में बुलाया था। आरोपी ने छात्रा के इनकार करने पर चाकू से वार किया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की थी। फिलहाल इस मामले में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हो चुका है।

लिखावट की मिलान के बाद एफआईआर दर्ज : पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुशबू की मां ने डायरी के पन्नों को उन्हें सौंप दिया है। इस पत्र की लिखावट और खुशबू की अन्य नोटबुक की लिखावट का मिलान हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कराया गया। जब पुष्टि हो गई, तो दुष्कर्म, पॉक्सो, छेड़छाड़ व अन्य धाराओं में मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस कार्रवाई के लिए कानूनी विशेषज्ञों से विचार कर रही है।

सिलसिलेवार बयां किया दर्द खुशबू ने जब डायरी लिखी थी तब वह कक्षा सात की छात्रा थी। उसने लिखा, ताऊ के बेटे ने पहली बार छह साल की उम्र में उसका यौन शोषण किया। आरोपी उसे लुका-छिपी के खेल के बहाने साथ ले गया था। फिर यह सिलसिला छह साल तक चलता रहा। विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता।

आत्महत्या करने की भी सोची खुशबू ने डायरी में लिखा कि धमकी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह अंदर ही अंदर घुटती रही। वह आत्महत्या के भी बारे में विचार कर रही थी। यह सिलसिला 12 साल की उम्र तक चला। इसके बाद आरोपी कहीं दूर चला गया।