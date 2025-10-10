delhi murder case boyfriend stabbed sakshi 12 times arrested kotla फोन में देखा Ex का फोटो, गुस्से में शख्स ने गर्लफ्रेंड को 12 बार चाकुओं से गोदा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के कोटला मबारकपुर में मंगलवार रात 26 वर्षीय साक्षी गुरुंग की उसके बॉयफ्रेंड हिमांशु कुमार ने चाकू से ताबड़तोड़ 12 से अधिक वार कर हत्या कर दी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 09:56 AM
राजधानी दिल्ली के कोटला मबारकपुर में मंगलवार रात एक सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके को हिलाकर रख दिया। 26 साल की साक्षी गुरुंग की बेरहमी से हत्या के आरोप में पुलिस ने 25 साल के हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। यह युवक, जिसके खिलाफ पहले से चोरी और डकैती के 14 मामले दर्ज हैं, गैंगस्टर संस्कृति का दीवाना बताया जा रहा है। उसका साक्षी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन उसकी हिंसक और कंट्रोल करने वाली प्रवृत्ति ने इस रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया।

प्यार, जलन और खून का खेल

पुलिस के मुताबिक, साक्षी और हिमांशु की मुलाकात जुलाई में जोधपुर में हुई थी। साक्षी, जो ओखला में एक कॉल सेंटर में काम करती थीं, वहां काम के सिलसिले में गई थीं। वहीं हिमांशु हरियाणा पुलिस से बचने के लिए वहां छिपा हुआ था। दोनों के बीच जल्द ही प्रेम संबंध बन गए, लेकिन हिमांशु की शक्की और हिंसक प्रवृत्ति ने रिश्ते को जहरीला बना दिया।

7 अक्टूबर की रात को हिमांशु ने साक्षी के फोन में उनके पुराने प्रेमी की तस्वीरें देखीं। बस, यहीं से शुरू हुआ वह तूफान जो साक्षी की जिंदगी को लील गया। गुस्से में आगबबूला हिमांशु ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ 12 से ज्यादा वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या को छिपाने की साजिश

हिमांशु ने हत्या के बाद इसे लूट का रूप देने की कोशिश की। उसने कमरे को तहस-नहस कर दिया, साक्षी का फोन ले लिया और अपना फोन फेंककर हरियाणा के हांसी में जाकर छिप गया। उसने सोचा कि वह पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

पुलिस की चतुराई ने पकड़ा हत्यारा

दक्षिण जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ, AATS और तकनीकी निगरानी इकाई ने मिलकर हिमांशु को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सीसीटीवी फुटेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (IPDR) और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस ने उसे हांसी से बुधवार देर रात धर दबोचा। डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया, 'हिमांशु ने पूछताछ में कबूल किया कि उसकी असुरक्षा और साक्षी के अतीत को लेकर गुस्से ने उसे हत्या के लिए उकसाया।'

घटनास्थल का खौफनाक मंजर

मंगलवार रात को पड़ोसियों ने साक्षी के किराए के मकान से झगड़े की आवाजें सुनीं और खून के धब्बे देखकर पुलिस को बुलाया। कोटला मबारकपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। साक्षी खून से लथपथ पड़ी थीं, उनके चेहरे और गले पर गहरे जख्म थे, और कमरे में हिंसक संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे। वहां बिखरी बीयर की बोतलें, खून से सने कपड़े और एक टूटा हुआ चाकू का हैंडल भी मिला।

गैंगस्टर संस्कृति का जुनून

पुलिस के अनुसार, हिसार का स्कूल ड्रॉपआउट हिमांशु सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की जिंदगी से प्रभावित था। वह हिंसा को ताकत का प्रतीक मानता था। उसकी यह दीवानगी और साक्षी के प्रति उसका शक्की रवैया ही इस त्रासदी का कारण बना।

साक्षी की अधूरी कहानी

सिक्किम की रहने वाली साक्षी ने कुछ साल पहले अपने माता-पिता को खो दिया था और अकेले दिल्ली में किराए के मकान में रह रही थीं। उनकी जिंदगी में आए इस तूफान ने उनकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया।

कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच

हिमांशु के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित गैंगस्टर कनेक्शनों की गहराई से जांच कर रही है।