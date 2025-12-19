दिल्ली की वो खूनी सुबह! जब गोली मारकर शख्स की कर दी थी हत्या; शरीर में मिलीं 69 गोलियां

Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi murder 69 bullets found in deadbody after postmortem
दिल्ली में बीते 30 नंवबर को बदमाशों ने खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। जब शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। शख्स के शरीर से 69 गोलियां निकाली गई हैं।
Dec 19, 2025 Mohammad Azam
बीते 30 नवंबर को दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई थी। दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद ने खूनी रंग लिया और इतनी गोलियां चलीं कि एक शख्स का पूरा शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया। जब शख्स का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से कुल 69 गोलियां बरामद की गईं।
मामला दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके का है। 30 नवंबर की सुबह रतन लोहिया काम करने के लिए घर से बाहर निकले, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कई राउंड फायरिंग की। रतन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में खाली कारतूस बरामद किया। इस दौरान 3 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला कि रतन के शरीर में कुल 69 गोलियां लगी थीं, जिसे पोस्टमार्टम के समय बाहर निकाला गया है।
