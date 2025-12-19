Hindustan Hindi News
दिल्ली की वो खूनी सुबह! जब गोली मारकर शख्स की कर दी थी हत्या; शरीर में मिलीं 69 गोलियां

दिल्ली की वो खूनी सुबह! जब गोली मारकर शख्स की कर दी थी हत्या; शरीर में मिलीं 69 गोलियां

संक्षेप:

दिल्ली में बीते 30 नंवबर को बदमाशों ने खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। जब शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। शख्स के शरीर से 69 गोलियां निकाली गई हैं।

Dec 19, 2025 11:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
बीते 30 नवंबर को दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई थी। दो परिवारों के बीच चल रहे विवाद ने खूनी रंग लिया और इतनी गोलियां चलीं कि एक शख्स का पूरा शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया। जब शख्स का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से कुल 69 गोलियां बरामद की गईं।

मामला दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके का है। 30 नवंबर की सुबह रतन लोहिया काम करने के लिए घर से बाहर निकले, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कई राउंड फायरिंग की। रतन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में खाली कारतूस बरामद किया। इस दौरान 3 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला कि रतन के शरीर में कुल 69 गोलियां लगी थीं, जिसे पोस्टमार्टम के समय बाहर निकाला गया है।

