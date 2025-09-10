delhi mundka father kills daughter life imprisonment बेटी की जिंदगी छीनने वाले पिता को उम्रकैद, पत्नी से बदला लेने के लिए किया था मर्डर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mundka father kills daughter life imprisonment

बेटी की जिंदगी छीनने वाले पिता को उम्रकैद, पत्नी से बदला लेने के लिए किया था मर्डर

दिल्ली के मुंडका में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए 7 वर्षीय बेटी की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक। नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 06:31 AM
share Share
Follow Us on
बेटी की जिंदगी छीनने वाले पिता को उम्रकैद, पत्नी से बदला लेने के लिए किया था मर्डर

दिल्ली के मुंडका इलाके में पत्नी से बदला लेने के लिए सात वर्षीय बेटी की हत्या करने वाले शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौम्या चौहान की अदालत ने दोषी पिता विराज राय को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने कहा कि पिता का कर्तव्य अपनी संतान को आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा देना होता है, लेकिन यहां दोषी ने अपनी जिम्मेदारी को त्यागकर रक्षक से भक्षक का रूप ले लिया। अदालत ने कहा कि विराज ने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए बेटी का गला घोंटकर उसकी जान ली थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि विराज की उम्र 47 वर्ष है और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। आरोपी जेल जाने से पहले एक निजी कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करता था और करीब 13 हजार रुपये मासिक कमाता था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने पूरे ट्रायल के दौरान अच्छा आचरण बनाए रखा।

पत्नी से माफी मांगी थी

आरोपी के वकील का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषी को फांसी देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का मामला मानने से इनकार कर दिया। आदेश में कहा गया कि हत्या के बाद बच्ची को आरोपी अस्पताल ले गया और पत्नी से फोन पर रोते हुए माफी मांगी। यह उसके पछतावे का संकेत है। यह मामला 23 अप्रैल 2019 का है। आरोपी विराज राय अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। घटना से एक दिन पहले दोनों अलग होने पर सहमत हो गए। अगले ही दिन आरोपी ने बेटी हत्या कर दी थी।