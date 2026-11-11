मुनक नहर अब आस्था का नया केंद्र; दिल्ली के सबसे लंबे नहर छठ घाट कल शुभारंभ
दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा नहर छठ घाट बनाया है। इस घाट से 5 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को छठ पर्व पर बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी।
दिल्ली में बदहाली की मार झेल रही मुनक नहर का शानदार कायाकल्प किया गया है। नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबा देश का पहला नहर छठ घाट बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन 12 नवंबर को होगा। उपेक्षा की शिकार रही मुनक नहर से करीब 1,400 ट्रक मलबा निकाला गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की देखरेख में नहर को साफ कर के आस्था के सुंदर केंद्र में बदला गया है। श्रद्धालुओं के लिए दोनों तरफ पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। नहर पर छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, फव्वारे, टेंट और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है।
कल होगा शुभारंभ
दिल्ली में छठ पर्व के लिए इस वर्ष मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया है। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसका उद्घाटन करेंगे।
दिल्ली का सबसे लंबा छठ घाट
दिल्ली सरकार के अनुसार, यह राजधानी का सबसे लंबा नहर छठ घाट है। दिल्ली सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह न केवल राजधानी का सबसे लंबा छठ घाट होगा वरन देश में किसी नहर के किनारे विकसित अपनी तरह का पहला आयोजन स्थल भी होगा।
वर्षों से उपेक्षित था यह हिस्सा
दिल्ली सरकार के अनुसार, मुनक नहर का यह हिस्सा वर्षों से उपेक्षित था। यह गंदगी और मलबे की चपेट में था। इसे साफ करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 1,400 ट्रक मलबा, कचरा और अन्य गंदगी हटाई गई। दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाकर घाट को विकसित किया गया। नहर के दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियां और सीमेंट की सड़कें बनाई गई हैं।
चेंजिंग रूम, शौचालय, टेंट से लेकर सीसीटीवी तक इंतजाम
इस घाट पर छठ व्रतियों के चेंजिंग रूम, शौचालय, टेंट और रोशनी के सुंदर इंतजाम होंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। लोगों के बैठने के लिए बेंच, हरियाली और सौंदर्यीकरण के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। नहर में स्वच्छ पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ अलग-अलग जगहों पर फव्वारे लगाए जाएंगे।
नहर पर होंगे तीन पुल
नहर के बीच तीन पुल भी बनाए जा रहे हैं, जिससे आवागमन और दोनों किनारों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस साल छठ पर पूरे 11 किलोमीटर क्षेत्र में पूजा की व्यवस्था की गई है। वहीं, पुलों के निर्माण और हरियाली समेत बाकी विकास कार्य अगले दो-तीन महीनों में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ
इस परियोजना से दिल्ली के 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से शालीमार बाग, वजीरपुर, मॉडल टाउन, आदर्श नगर और बादली विधानसभा क्षेत्रों के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। खासकर पूर्वांचल से जुड़े परिवारों को छठ पर पूजा-अर्चना के लिए बेहतर सुविधाओं वाला विशाल और व्यवस्थित स्थल उपलब्ध होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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