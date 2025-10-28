Hindustan Hindi News
मल-मूत्र से लेकर मवेशी नहलाने तक; दिल्लीवालों ने गंदगी कर इस नहर को चोक कर दिया

Tue, 28 Oct 2025 09:24 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
खुले में शौच और कचरा जलाने से लेकर औद्योगिक कचरा फेंकने और मवेशियों को नहलाने तक,दिल्ली की मुनक नहर प्रदूषण से भरी हुई है। मुनक नहर को पानी की आपूर्ति करने वाली एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन के रूप में देखा जाता है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स,रिवर्स एंड पीपल' (SANDRP) की एक नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि नहर के किनारे बड़े पैमाने पर फैले इस प्रदूषण से दिल्ली के पीने के पानी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और जल शोधन संयंत्रों (water treatment plants) के काम-काज में भी बाधा आ सकती है।

पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के हिस्से के रूप में 2003 से 2012 के बीच बनी मुनक नहर रोजाना 1,000 क्यूसेक से अधिक यमुना का पानी दो मुख्य नहरों कैरियर लाइन चैनल (CLC) और दिल्ली सब ब्रांच (DSB) के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचाती है। शहर की जल आपूर्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होने के बावजूद,इसका रखरखाव और सुरक्षा बहुत अपर्याप्त रही है।

SANDRP के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने कहा,'अभी प्रदूषण के कई स्रोत हैं जिनके कारण CLC (कैरियर लाइन चैनल) दूषित हो रहा है,जो अंततः दिल्ली के पीने के पानी को प्रभावित कर रहा है। इस पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है,लेकिन न तो हमारे उपचार संयंत्र (treatment plants) भारी धातुओं को हटाने के लिए बहुत उन्नत हैं और न ही पानी की ऐसी अशुद्धियों और प्रदूषण के लिए जांच की जाती है। उपचार के बाद भी कई प्रदूषक पीने के पानी में मौजूद रह सकते हैं।

निरीक्षण में बवाना के पास,जहां नहर को कई पुलों वाली तीन सड़कें पार करती हैं,बहुत गंभीर जल प्रदूषण गतिविधियां सामने आईं। ये जगहें छोड़े गए पूजा सामग्री और ठोस कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड (कचरा फेंकने की जगह) बन गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेजे क्लस्टर्स के पास बड़ी मात्रा में कचरा फेंका और अलग किया जा रहा है,जिससे कचरा सीधे पानी में गिर रहा है।

टीम ने नहर की ढलानों पर बिजली के तारों को जलाते हुए भी पाया जो तांबा निकालने की एक आम प्रक्रिया है, जिससे बची हुई राख और अवशेष नहर में बहकर मिल जाते हैं। SANDRP ने बताया कि कई जगहों पर औद्योगिक कचरा फेंकना और जलाना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है,'दोनों नहरों के किनारे कई स्थानों पर ताज़ा मानव मल बिखरा पड़ा है और कुछ क्षेत्रों में तो यह नहर के अंदर भी है।'खुले में शौच को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 2019 में बवाना और रोहिणी में नहर के किनारे RCC दीवारें बनाने की एक परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन SANDRP ने कहा कि उल्लंघन लगातार जारी हैं।"

अन्य अवलोकनों में नहर में मवेशियों को नहलाना,जलकुंभी (water hyacinth) का फैलना और प्लास्टर लाइनिंग (plaster lining) का क्षतिग्रस्त होना शामिल है,जिससे नहर टूटने का खतरा बढ़ सकता है। पिछले दो वर्षों में मुनक नहर में तीन बड़ी टूट हुई हैं – जून 2023, अक्टूबर 2023 और जुलाई 2024 में – जिससे हर बार दिल्ली की जल आपूर्ति कई दिनों के लिए बाधित हुई।"

रिपोर्ट नहर की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के कदम सुझाती है। तत्काल उपायों में होम गार्ड या सिविल डिफेंस कर्मियों की ओर से गश्त,सीसीटीवी कैमरे लगाना,बेहतर रोशनी,पुलों पर लोहे की बैरिकेडिंग और नहर से सुरक्षित दूरी पर कचरा संग्रहण सुविधाएं बनाना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया,'सरकार को उचित कचरा निस्तारण (waste disposal) सुनिश्चित करना चाहिए और लोगों को नहर में सामग्री फेंकने से रोकना चाहिए। दिखाई देने वाले प्रवर्तन के बिना,स्थिति केवल बदतर होगी।' SANDRP ने आगे प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB),दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और स्थानीय निकायों के बीच नियमित निरीक्षण और समन्वय की भी मांग की है।"

