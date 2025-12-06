दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बने अवैध ढाबों पर चले बुलडोजर, पुलिस ने शुरू किया सर्वे

संक्षेप: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दो दिन पहले हुई दंपती की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे के साथ अवैध रूप से बने 14 ढाबों को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। साथ ही नियमों की अवमानना करने वाले 75 वाहनों के चालान किए गए।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दो दिन पहले हुई दंपती की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को एक्सप्रेसवे के साथ अवैध रूप से बने 14 ढाबों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। इसके अलावा नियमों की अवमानना करने वाले 75 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और अवैध पार्किंग को भी खत्म किया जाएगा।

दंपती की मौत के बाद पुलिस ने जिले नूंह में आने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सर्वे शुरू कर दिया। अवैध रूप से बने ढाबों को तोड़ा जा रहा है। पुलिस का मानना है कि अवैध ढाबों की वजह से वाहन चालक एक्सप्रेसवे पर गलत जगह रुक रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। प्रशासन की इस कार्रवाई में डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह, ट्रैफिक एसएचओ सुखबीर सिंह, एएसआई हीरा लाल, बिजली विभाग के एसडीओ घनश्याम दास, एनएचएआई अधिकारी प्रशांत यादव व मुकेश चौधरी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

बिजली के अवैध कनेक्शन के चार चालान काटे : डीएसपी अजायब सिंह के मुताबिक, अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के 75 चालान किए, जबकि बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन के चार चालान काटे। डीएसपी ने कहा कि यह पूरा अभियान यात्रियों की सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे कोई भी अवैध ढाबा, होटल, पार्किंग या दुकान दोबारा दिखाई दी तो संबंधितों पर सीधे जेल और भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में एक्सप्रेसवे के आसपास अवैध पार्किंग और बिना अनुमति चल रहे अन्य धंधों पर भी बड़ा एक्शन होगा। सर्दी के मौसम में धुंध बढ़ने और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन की यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से सहयोग और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।