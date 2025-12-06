Hindustan Hindi News
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बने अवैध ढाबों पर चले बुलडोजर, पुलिस ने शुरू किया सर्वे

संक्षेप:

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दो दिन पहले हुई दंपती की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे के साथ अवैध रूप से बने 14 ढाबों को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। साथ ही नियमों की अवमानना करने वाले 75 वाहनों के चालान किए गए।

Dec 06, 2025 10:24 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नूंह
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दो दिन पहले हुई दंपती की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को एक्सप्रेसवे के साथ अवैध रूप से बने 14 ढाबों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। इसके अलावा नियमों की अवमानना करने वाले 75 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और अवैध पार्किंग को भी खत्म किया जाएगा।

दंपती की मौत के बाद पुलिस ने जिले नूंह में आने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सर्वे शुरू कर दिया। अवैध रूप से बने ढाबों को तोड़ा जा रहा है। पुलिस का मानना है कि अवैध ढाबों की वजह से वाहन चालक एक्सप्रेसवे पर गलत जगह रुक रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। प्रशासन की इस कार्रवाई में डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह, ट्रैफिक एसएचओ सुखबीर सिंह, एएसआई हीरा लाल, बिजली विभाग के एसडीओ घनश्याम दास, एनएचएआई अधिकारी प्रशांत यादव व मुकेश चौधरी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

बिजली के अवैध कनेक्शन के चार चालान काटे : डीएसपी अजायब सिंह के मुताबिक, अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के 75 चालान किए, जबकि बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन के चार चालान काटे। डीएसपी ने कहा कि यह पूरा अभियान यात्रियों की सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे कोई भी अवैध ढाबा, होटल, पार्किंग या दुकान दोबारा दिखाई दी तो संबंधितों पर सीधे जेल और भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में एक्सप्रेसवे के आसपास अवैध पार्किंग और बिना अनुमति चल रहे अन्य धंधों पर भी बड़ा एक्शन होगा। सर्दी के मौसम में धुंध बढ़ने और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन की यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से सहयोग और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

गाड़ी में टक्कर मारने के मामले में सीसीटीवी खंगाले

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर दंपती की गाड़ी में टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। टोल के कैमरों का रिकॉर्ड भी पुलिस ने देखना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर 3 दिसंबर की रात नौसेरा गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी थी। कार में सवार दंपती लच्छी राम और उनकी पत्नी कुसुम की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों कोटापुरिया, जिला करोली (राजस्थान) के निवासी थे और हिंडौन से दिल्ली जा रहे थे। हादसे के बाद रातभर कार में फंसे रहने और समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी थी।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
