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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूंह के पास बनेगा नया इंटरचेंज? जनता की मांग पर CM सैनी ने क्या कहा

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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Delhi Mumbai Expressway : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात से नूंह जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक नया इंटरचेंज बनने की आस फिर जगी है। मरोड़ा गांव के लोग लंबे समय से इस इंटरचेंज को बनाने की मांग कर रहे हैं।

Delhi Mumbai Expressway
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

सरसमल, नूंह

हरियाणा के नूंह जिले के गांव मरोड़ा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बनने की उम्मीद फिर मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की मांग पर इस मामले की समीक्षा कराने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को पत्र लिखने का भरोसा दिया। इससे जिले की कनेक्टिविटी, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है।

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मुख्यमंत्री सैनी ने नूंह की अनाज मंडी में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव मरोड़ा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार लोगों की जरूरतों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट और तकनीकी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद एनएचएआई को पत्र भेजकर मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप समाधान निकले और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें।

स्थानीय लोगों की लंबे समय से रही मांग

मरोड़ा क्षेत्र और आसपास के गांवों के लोग काफी समय से इंटरचेंज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे जिले से गुजरने के बावजूद कई गांवों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में लोगों को एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। स्थानीय प्रतिनिधियों का मानना है कि मरोड़ा के पास कट बनने से यात्रा आसान होगी और समय की बचत होगी। लोगों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही इस दिशा में निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। इससे 70 हजार से अधिक ड्राइवरों को मिलेगा लाभ मिलेगा।

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नूंह में पहले से हैं तीन प्रमुख इंटरचेंज

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80 किलोमीटर हिस्सा नूंह जिले से होकर गुजरता है। वर्तमान में जिले में तीन प्रमुख इंटरचेंज मौजूद हैं। पहला खलीलपुर क्षेत्र के पास है, जो केएमपी एक्सप्रेसवे और आसपास के इलाकों को जोड़ता है। दूसरा इंटरचेंज उजीना के निकट स्थित है, जिससे नूंह और होडल क्षेत्र को सुविधा मिलती है। तीसरा इंटरचेंज फिरोजपुर झिरका के पास बनाया गया है, जो राजस्थान की दिशा में यातायात को जोड़ता है।

बता दें कि, केंद्र सरकार द्वारा करीब एक लाख करोड़ की लागत से बनाया जा रहा 1400 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे छह राज्यों - दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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