दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूंह के पास बनेगा नया इंटरचेंज? जनता की मांग पर CM सैनी ने क्या कहा

Delhi Mumbai Expressway : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात से नूंह जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक नया इंटरचेंज बनने की आस फिर जगी है। मरोड़ा गांव के लोग लंबे समय से इस इंटरचेंज को बनाने की मांग कर रहे हैं।

सरसमल, नूंह हरियाणा के नूंह जिले के गांव मरोड़ा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज बनने की उम्मीद फिर मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की मांग पर इस मामले की समीक्षा कराने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को पत्र लिखने का भरोसा दिया। इससे जिले की कनेक्टिविटी, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री सैनी ने नूंह की अनाज मंडी में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव मरोड़ा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार लोगों की जरूरतों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट और तकनीकी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद एनएचएआई को पत्र भेजकर मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप समाधान निकले और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें।

स्थानीय लोगों की लंबे समय से रही मांग मरोड़ा क्षेत्र और आसपास के गांवों के लोग काफी समय से इंटरचेंज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे जिले से गुजरने के बावजूद कई गांवों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में लोगों को एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। स्थानीय प्रतिनिधियों का मानना है कि मरोड़ा के पास कट बनने से यात्रा आसान होगी और समय की बचत होगी। लोगों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही इस दिशा में निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। इससे 70 हजार से अधिक ड्राइवरों को मिलेगा लाभ मिलेगा।

नूंह में पहले से हैं तीन प्रमुख इंटरचेंज दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80 किलोमीटर हिस्सा नूंह जिले से होकर गुजरता है। वर्तमान में जिले में तीन प्रमुख इंटरचेंज मौजूद हैं। पहला खलीलपुर क्षेत्र के पास है, जो केएमपी एक्सप्रेसवे और आसपास के इलाकों को जोड़ता है। दूसरा इंटरचेंज उजीना के निकट स्थित है, जिससे नूंह और होडल क्षेत्र को सुविधा मिलती है। तीसरा इंटरचेंज फिरोजपुर झिरका के पास बनाया गया है, जो राजस्थान की दिशा में यातायात को जोड़ता है।