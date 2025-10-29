Hindustan Hindi News
6 राज्य,12 घंटे; तो इस महीने पूरी तरह से खुल जाएगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

संक्षेप: खबरों की मानें तो साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर से यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी ये दो चरणों में खोला गया है और बाकी काम होते ही दिल्ली से मुंबई का सफर आम जनता के लिए आसान हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे छह राज्यों में यात्रा को पूरी तरह बदल देगा।

Wed, 29 Oct 2025 03:58 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली से मुंबई का सफर सड़क से सफर तय करने वालों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह से खुलने को तैयार है। इसके बाद दोनों मेट्रो शहरों के बीच की दूरी 12 घंटे की हो जाएगी। खबरों की मानें तो साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर से यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी ये दो चरणों में खोला गया है और बाकी काम होते ही दिल्ली से मुंबई का सफर आम जनता के लिए आसान हो जाएगा।

1.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की देखरेख में बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे छह राज्यों में यात्रा को पूरी तरह बदल देगा,जिससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दो चरण पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं:

➤दिल्ली-दौसा-सवाई माधोपुर खंड (293 किमी)

➤झालावाड़-रतलाम-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड (245 किमी)

इन चालू हिस्सों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यात्रा को काफी आसान बना दिया है। दिसंबर तक,कई प्रमुख सेक्शन के पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है,जिनमें शामिल हैं:

➤जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (95 किमी)

➤सूरत-विरार-मुंबई (291 किमी)

➤भरूच-सूरत (38 किमी)

➤मध्य प्रदेश सीमा-गुजरात (148 किमी)

➤सवाई माधोपुर-झालावाड़ (159 किमी)

पूरी तरह बनने के बाद यह एक्सप्रेसवे दिल्ली,गुरुग्राम,फरीदाबाद,जयपुर,अजमेर,कोटा,उदयपुर,इंदौर,भोपाल,सूरत और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह नया तेज रफ्तार कॉरिडोर दो शहरों के बीच की यात्रा को पूरी तरह बदल देगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा के समय को लगभग 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे कर देगा। जो यात्री लंबी दूरी की यात्रा के लिए अक्सर ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं,उनके लिए यह एक्सप्रेसवे एक तेज,सुविधाजनक और सुंदर वैकल्पिक रास्ता देगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश के राजमार्ग नेटवर्क को आधुनिक बनाने की एक बड़ी सोच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उन आर्थिक गलियारों (economic corridors) को समर्थन देना है जो पश्चिमी और मध्य राज्यों के औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं।

