Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mumbai expressway illegal encroachments removal krishan pal gurjar disha meeting
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से 20 दिन में हटेंगे अवैध कब्जे, केंद्रीय मंत्री ने दिए कड़े निर्देश

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से 20 दिन में हटेंगे अवैध कब्जे, केंद्रीय मंत्री ने दिए कड़े निर्देश

संक्षेप:

केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और मास्टर रोड पर 20 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोहरे के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर मिल सके।

Dec 24, 2025 08:39 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और मास्टर रोड के साथ हुए अवैध कब्जे बीस दिन में हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोहरे में सफर के वक्त राहगीरों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार को लघु सचिवालय में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को यह आदेश दिए। बैठक के एजेंडे में शामिल केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, जनसमस्याओं और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, मास्टर रोड और अन्य प्रमुख सड़कों पर अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुख रहा। मंत्री गुर्जर ने साफ कहा कि 20 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए।

अवैध कब्जे हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जेई और एसडीओ की नियमित ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए। यदि किसी स्थान पर फिर से कब्जा मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक्सप्रेसवे पर अवैध एक्सेस बंद करने पर भी जोर दिया गया।

ये कार्य भी जल्द पूरे होंगे

सड़क निर्माण, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और बड़खल झील विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बड़खल झील के अधिकांश कार्य दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए गए। बल्लभगढ़ क्षेत्र में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए वैकल्पिक यू-टर्न और डायवर्जन की व्यवस्था बनाने को कहा गया। मंत्री गुर्जर ने एलिवेटेड पुल के लिए आवश्यक भूमि निशुल्क देने का आश्वासन भी दिया। खराब पौधों को तुरंत बदलने का भी आदेश दिया।

जलभराव से राहत मिलेगी

शहर में जेसीबी चौक, वाईएमसीए, सीकरी, गुडइयर सहित जलभराव प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मंत्री ने एफएमडीए अधिकारियों से कहा कि जलभराव की समस्या किसी भी हाल में दोबारा न दिखे। नालों की समय पर सफाई, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने और पंपिंग व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए वीडियोग्राफी कराने के साथ सैंपलिंग कराने को कहा गया।

बैठक में इन मुद्दों पर भी निर्णय लिया गया

नगर निगम क्षेत्र के कम्युनिटी सेंटरों के संचालन को लेकर अहम निर्णय लिया गया। तय हुआ कि इन केंद्रों का संचालन संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।