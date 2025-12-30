नए साल पर दिल्लीवालों को तोहफा! हाई-वे और एक्सप्रेस-वे से सफर होगा सुहाना,समय की होगी बचत

संक्षेप: नए साल में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और देहरादून हाईवे के महत्वपूर्ण हिस्से खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे जयपुर, मुंबई और देहरादून तक का सफर अब आधे से भी कम समय में पूरा हो सकेगा।

नए साल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी होने से लोगों का जीवन आसान होगा। एक हाईवे देहरादून तक का सफर सुहाना बनाएगा, तो एक एक्सप्रेस-वे का नौ किलोमीटर हिस्सा पूरा होने से दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और यमुनापार के लोगों के लिए जयपुर व मुंबई की तक की सड़क यात्रा आधे समय मे पूरी करेगी। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से मिलेगी सुविधा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का डीएनडी से मीठापुर तक नौ किलोमीटर का महत्वपूर्ण खंड जून 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस नए खंड के खुलने से नोएडा, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। यात्रियों के लिए यह बड़ी सुविधा साबित होगी, क्योंकि वे इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से बांदीकुई-जयपुर लिंक के जरिए केवल तीन घंटे में जयपुर पहुंच सकते हैं। इसका मुंबई तक बाकी हिस्सा भी वर्ष 2026 के मध्य तक पूरा होगा। इसके बाद मात्र 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकेंगे। मीठापुर चौक पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पहले ही तैयार हैं।