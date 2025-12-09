Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mumbai expressway accident patrol only on paper family after couple died trapped in car for 8 hours
'पेट्रोलिंग सिर्फ कागजों पर': 8 घंटे कार में फंसे रहे दिल्ली के पति-पत्नी की मौत पर छलका परिवार का दर्द

'पेट्रोलिंग सिर्फ कागजों पर': 8 घंटे कार में फंसे रहे दिल्ली के पति-पत्नी की मौत पर छलका परिवार का दर्द

संक्षेप:

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिछले सप्ताह एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार में फंसे रहने के चलते जान गंवाने वाले दिल्ली के एक दंपती के परिवार ने अफसरों और आम लोगों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से दोनों की मौत हुई।

Dec 09, 2025 12:08 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिछले सप्ताह एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार में फंसे रहने के चलते जान गंवाने वाले दिल्ली के एक दंपती के परिवार ने अफसरों और आम लोगों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से दोनों की मौत हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, लच्छी राम (42) और उनकी पत्नी कुसुम लता (38) की पिछले मंगलवार को मौत हो गई, जब उनकी वैगनआर कार को 22 मिनट में दो बार टक्कर मारी गई। टक्कर मारने वाले दोनों ही ड्राइवर खून से लथपथ घायल दंपती को कार में फंसा छोड़कर भाग गए। इस दौरान कई अन्य गाड़ियां लच्छी राम की क्षतिग्रस्त कार के पास से गुजरीं, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। घायल पति-पत्नी 8 घंटे तक कार में ही लहूलुहान पड़े रहे, जिसके बाद उनकी लाशें मिलीं।

लच्छी राम के मामा नाहर सिंह ने कहा, ''खून से लथपथ दो लोगों के टूटी-फूटी कार के अंदर फंसे होने के बावजूद सबने कैसे नजरअंदाज कर दिया? इसका साफ मतलब है कि या तो वे लापरवाह थे या फिर सारी पेट्रोलिंग सिर्फ कागजों पर हो रही है। हमें बताया गया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की पेट्रोलिंग गाड़ियां हर घंटे गुजरती हैं। उन्होंने क्षतिग्रस्त हुई कार को कैसे नहीं देखा?''

नाहर सिंह ने बताया कि परिवार को बताया गया था कि एनएचएआई और स्थानीय पुलिस दोनों एक्सप्रेसवे के इस हिस्से की निगरानी करती हैं। हादसे के वक्त पुलिस पेट्रोलिंग टीमें कहां थीं? अगर समय पर मदद मिल जाती तो वे बच जाते।

हादसा और 8 घंटे का लंबा इंतजार

पहली घटना उस वक्त हुई जब एक डंपर ट्रक ने कपल की वैगनआर को साइड लेन में धकेल दिया। दूसरी घटना उसके 22 मिनट बाद हुई जिसमें एक तेज रफ्तार मारुति अर्टिगा शामिल थी, जिसका ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करके भाग गया, जैसा कि CCTV फुटेज देखने वाले जांचकर्ताओं ने बताया है। दोनों में से कोई भी ड्राइवर घायल दंपती को देखने के लिए बाहर नहीं निकला, जो शुरुआती टक्कर में बच गए थे।

क्षतिग्रस्त हुई कार करीब 8 घंटे तक एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ी रही, उसके दरवाजे जाम थे, अंदर बैठे लोग खून से लथपथ थे और सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजरती रहीं।

लच्छी राम के पिता देवी सिंह बात करते समय बार-बार रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी मौत इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अगर वे घायल भी होते, अगर वे जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो जाते, तो भी हम उनकी देखभाल करते, लेकिन ऐसी मदद का इंतजार करते हुए मर जाना जो कभी नहीं आई – अधिकारी इतने गैर-ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं?

उन्होंने बताया कि वह पूरी रात उनके फोन पर कॉल करते रहे। पहले, कॉल लगी, फिर फोन बंद हो गए। सुबह 8 बजे के बाद, फोन फिर से बजने लगा और एक पुलिसवाले ने फोन उठाया। इस तरह हमें पता चला कि उनकी मौत हो गई है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।