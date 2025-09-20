दिल्ली में कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और जांच एजेंसियां सर्च में जुटीं

राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को आज बम की धमकी वाले कॉल मिलने का मामला सामने आया है। आज जिन स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं।

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह एक बार फिर से कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिले हैं। इनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार, माता पब्लिक सकूल नजफगढ़ और ओल्ड खेड़ा ईस्ट विहार के एक स्कूल समेत चार स्कूलों में दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस को यह सारे सुबह छह बजे के बाद मिले हैं।

एहतियातन स्कूलों को खाली करा दिया गया है और डॉग स्क्वॉड व बम स्क्वॉड सभी स्कूल परिसरोंं की जांच में जुटे हैं। वहीं एहतियातन फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन सहित कई अन्य संबंधित विभागों की टीमों को भी मौके पर बुला लिया गया है। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आशंका को खत्म किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कॉल की सत्यता की जांच की जा रही है और धमकी भरे कॉल कहां से किए गए, इसका पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है।