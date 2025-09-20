Delhi multiple schools received bomb threat calls again today दिल्ली में कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और जांच एजेंसियां सर्च में जुटीं, Ncr Hindi News - Hindustan
राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को आज बम की धमकी वाले कॉल मिलने का मामला सामने आया है। आज जिन स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रमेश त्रिपाठीSat, 20 Sep 2025 07:58 AM
राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह एक बार फिर से कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिले हैं। इनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार, माता पब्लिक सकूल नजफगढ़ और ओल्ड खेड़ा ईस्ट विहार के एक स्कूल समेत चार स्कूलों में दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस को यह सारे सुबह छह बजे के बाद मिले हैं।

एहतियातन स्कूलों को खाली करा दिया गया है और डॉग स्क्वॉड व बम स्क्वॉड सभी स्कूल परिसरोंं की जांच में जुटे हैं। वहीं एहतियातन फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन सहित कई अन्य संबंधित विभागों की टीमों को भी मौके पर बुला लिया गया है। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आशंका को खत्म किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कॉल की सत्यता की जांच की जा रही है और धमकी भरे कॉल कहां से किए गए, इसका पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है।

बता दें कि, पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक हर कुछ दिनों के अंतराल पर राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। पहली बार इसकी शुरुआत पिछले साल करीब सौ से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा कॉल मिलने के बाद हुई थी। इसके बाद अस्पतालों व फिर स्कूलों को ऐसी ही धमकियां मिली थीं, जो बाद में झूठी निकलीं। वहीं, अब शनिवार को भी राजधानी के कई स्कूलों को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि अब तक जितनी बार भी ऐसी धमकियां मिली हैं, पुलिस की जांच के बाद उन्हें ‘फर्जी’ करार दिया गया है, लेकिन पुलिस धमकी देने वालों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। चूंकि विदेशी सर्वर से टेम्पररी आईडी का इस्तेमाल कर ये मेल भेजे जा रहे हैं, इसलिए लोकेशन मिलने के बाद भी आगे की कड़ी तक पहुंचने में पुलिस सफल नहीं हो पा रही है।