दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, 6 लोग मलबे से निकाले गए; सर्च-रेस्क्यू जारी
दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से एक मकान ढह गया। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और दमकल की कर्मी मौके पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू के काम में जुट गए हैं।
दिल्ली में भलस्वा डेरी के पास मुकुंदपुर में मंगलवार सुबह एक घर में सिलेंडर फटने से पूरा मकान ही ढह गया। इस घटना में उस मकान में रहने वाले कई लोग मलबे में दबे गए। पुलिस और दमकल की कर्मी मौके पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू के काम में जुट गए हैं। अब तक छह लोगों को निकाला जा चुका है।
दिल्ली फायर सर्विस को आज सुबह सुबह 9:37 बजे मुकुंदपुर-II के इशु विहार की गली नंबर 1 में एक धमाके और उसके बाद घर गिरने के बारे में एक कॉल मिली थी। इसके बाद पांच फायर टेंडर तुरंत मौके पर भेजे गए।
STO गिरिराज से मिली शुरुआती मुताबिक LPG सिलेंडर फटने के कारण लगभग 250 वर्ग गज का एक मंजिला घर गिर गया है। खोज और बचाव अभियान जारी है। आपातकालीन टीमें स्थिति का जायजा ले रही हैं। आगे की जानकारी का इंतजार है।
मकान में रहते थे मजदूर परिवार
जानकारी के मुताबिक, अब तक छह लोगों को मलबे में से निकाला जा चुका है। इनमें दो लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। निकाले गए लोगों में दो महिला भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए बीएसए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि इस 250 सौ गज के मकान में कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी और लोगों के फंसे होने की संभावना नहीं हैं, मलबा हटाया जा रहा है।