दिल्ली का ये पुराना अस्पताल होगा आवरा कुत्तों का नया ठिकाना, एक बार में 500 का इंतजाम

संक्षेप:

एनडीएमसी अधिकारी के अनुसार इमारत के बाहरी हिस्से के विकास, आंतरिक मरम्मत और आंगन के सौंदर्यीकरण आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना पर लगभग 50 लाख रुपये की लागत आएगी और इसके तीन महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

Jan 27, 2026 01:18 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के मोती बाग इलाके में आवारा कुत्तों का नया ठिकाना बन रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने पुराने पशु अस्पताल में आवारा कुत्तों के लिए एक बड़ा और बेहतर सुविधाओं वाला डॉग शेल्टर बनाने का फैसला किया है। इस केंद्र का विकास अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से के नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, पहले इस जगह पर लगभग 30 आक्रामक कुत्तों की क्षमता वाला एक छोटा केंद्र बनाया गया था, लेकिन अब NDMC ने एक ऐसी एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो 500 से अधिक कुत्तों के रहने के लिए एक पूर्ण-स्तरीय शेल्टर तैयार कर सके।

होगी ये सुविधाएं

एनडीएमसी अधिकारी के अनुसार इमारत के बाहरी हिस्से के विकास, आंतरिक मरम्मत और आंगन के सौंदर्यीकरण आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना पर लगभग 50 लाख रुपये की लागत आएगी और इसके तीन महीने में पूरा होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालय परिसरों और अन्य जगहों से लाए गए उन आवारा कुत्तों के लिए एक खुला और घेराबंदी वाला स्थान विकसित किया जाएगा जो काटते नहीं हैं। इसके अलावा, 300 पागल और आक्रामक कुत्तों के लिए अलग से केनेल (पिंजरे) वाली सुविधा भी बनाई जाएगी। इस शेल्टर में एक निर्धारित फीडिंग एरिया (खाना खिलाने की जगह) और एक ऑपरेशन थिएटर भी होगा।

इन्हीं निर्देशों पर अमल करते हुए, NDMC ने अपने 14 सर्किलों में 100 फीडिंग पॉइंट चिह्नित किए हैं, जिनमें प्रमुख बाजार, पार्क, धार्मिक स्थल और आवासीय कॉलोनियां शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन 'फीडिंग पॉइंट्स' (खाना खिलाने की जगहों) को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), मार्केट एसोसिएशन और स्थानीय निवासियों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए, NDMC ने संस्थानों, अस्पतालों और कार्यालय परिसरों द्वारा 'नोडल अधिकारियों' की नियुक्ति भी सुनिश्चित की है।

एमसीडी क्यों पीछे?

दूसरी ओर, द्वारका सेक्टर 23 में आक्रामक कुत्तों के लिए एक बड़ा शेल्टर बनाने की नगर निगम (MCD) की योजना में बहुत कम प्रगति हुई है। अधिकारियों का कहना है कि 1,500 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर के लिए 3.8 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट कुछ समय पहले तैयार किया गया था, लेकिन इसे अभी तक कमिश्नर से मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलने के बाद ही इसे सदन के सामने रखा जाएगा।

MCD ने अपने बजट में आवारा कुत्तों की 'माइक्रोचिपिंग' और बड़े स्तर पर नसबंदी के लिए 20 करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन यह योजना भी अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है। इस योजना के तहत, कुत्तों की गर्दन के पीछे चावल के दाने के आकार की एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इसमें कुत्ते की अनुमानित उम्र, रंग, रहने का इलाका (वार्ड), टीकाकरण का समय और जिम्मेदारी संभालने वाली NGO का नाम जैसी जानकारी होगी। यह सारा डेटा एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसे MCD अधिकारी देख सकेंगे।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
