दिल्ली में सर्दियों की सुबह सड़क पर चलने वाले वाहन, इमारतें और पेड़ धुंध की सफेद चादर में ढके नजर आते हैं। आमतौर पर लोग इसे Fog (कोहरा) समझते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जानिए स्मॉग से यह कैसे अलग होता है। साथ ही धूप निकलने के बाद भी हवा जहरीली क्यों बनी रहती है।

दिल्ली में सुबह की धुंध Fog या Smog: सर्दियों में धूप निकलने के बाद भी हवा जहरीली क्यों बनी रहती है?

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में सुबह के समय धुंध छाने लगी है। कई इलाकों में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देतीं। सड़क पर चलने वाले वाहन, इमारतें और पेड़ धुंध की सफेद चादर में ढके नजर आते हैं। आमतौर पर लोग इसे Fog (कोहरा) समझते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार इस धुंध में वायु प्रदूषण के कण भी शामिल होते हैं, जो इसे Smog (स्मॉग) का रूप दे देते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि सुबह धूप निकलने के बाद धुंध कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हवा भी साफ हो गई है। आखिर कोहरा और स्मॉग एक-दूसरे से कैसे अलग हैं? धूप निकलने के बाद भी प्रदूषण हवा में क्यों बना रहता है? इसे समझने के लिए मौसम और प्रदूषण के विज्ञान को जानना जरूरी है।

दिल्ली में सुबह की धुंध Fog या Smog? समझें अंतर कोहरा (Fog): जब हवा में मौजूद नमी (जलवाष्प) ठंडी होकर पानी की बेहद छोटी बूंदों में बदल जाती है। तब ये बूंदें जमीन के पास हवा में तैरने लगती हैं। इससे ही कोहरा बनता है। इसकी वजह से आस-पास की दृश्यता कम हो जाती है। आमतौर पर रात और सुबह के समय तापमान कम होने पर कोहरा बनने की संभावना बढ़ जाती है।

स्मॉग (Smog): यह शब्द Smoke और Fog से मिलकर बना है। जब हवा में मौजूद प्रदूषक कण और गैसें वातावरण में जमा होकर धुंध जैसी स्थिति पैदा करती हैं, तो इसे स्मॉग कहा जाता है। इसमें PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कणों के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक भी शामिल हो सकते हैं।

धुंध (Haze): जब हवा में मौजूद बहुत छोटे धूल और प्रदूषण के कण प्रकाश को बिखेरते हैं, तो दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस स्थिति को Haze कहते हैं। इसमें नमी होना जरूरी नहीं है।

इसलिए सुबह दिखाई देने वाली हर सफेद चादर को केवल कोहरा मानना सही नहीं है। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में नमी और प्रदूषक कण मिलकर दृश्यता को और कम कर सकते हैं। इसलिए अक्सर सर्दियों में फॉग और स्मॉग दोनों ही देखने को मिलते हैं।

आज 16 नवंबर की सुबह क्या स्थिति थी? आज 16 नवंबर की सुबह दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का मिला-जुला असर देखने को मिला। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे तक नमी अधिक होने के कारण स्थिति को कोहरा कहा जा सकता था। इसके बाद नमी 75 फीसदी से नीचे चली गई, लेकिन दृश्यता 1,000 मीटर से कम बनी रही। ऐसे में इसे स्मॉग माना गया। सुबह 11:30 बजे के बाद दृश्यता 1,000 मीटर से अधिक होने लगी और धुंध यानी Haze का असर रह गया।

सर्दियों में धूप निकलने के बाद भी प्रदूषण क्यों नहीं जाता? सुबह सूरज निकलने के बाद जमीन गर्म होने लगती है। इससे जमीन के पास मौजूद हवा का तापमान भी बढ़ता है। हवा गर्म होने से उसमें मौजूद पानी की छोटी बूंदें धीरे-धीरे भाप बनकर उड़ने लगती हैं। यही वजह है कि सुबह का कोहरा कुछ घंटों बाद छंटने लगता है।हालांकि, प्रदूषण होने की वजह से ऐसा नहीं होता। हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे छोटे कण धूप निकलने से अपने आप खत्म नहीं होते। ये कण हवा में बने रहते हैं।

इसलिए धुंध कम होने या दृश्यता बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण भी कम हो गया है।इसके अलावा, हवा की गति भी प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। तेज हवा प्रदूषक कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर फैलाने में मदद करती है। वहीं, हवा की रफ्तार कम होने पर प्रदूषक कण आसपास के वातावरण में जमा होते रहते हैं। यही वजह है कि सर्दियों में शांत हवा के दौरान प्रदूषण की समस्या लगातार बनी रहती है, क्योंकि हवा की गति कम होती है।

कैसे पता करें कि हवा साफ हुई है या सिर्फ धुंध छंटी है? सिर्फ आंखों से देखकर हवा की क्वालिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुबह धुंध दिखाई देना या दिन में आसमान साफ नजर आना, दोनों ही प्रदूषण के स्तर की सही जानकारी नहीं देते। इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) देखना जरूरी है। AQI के जरिये हवा में मौजूद प्रदूषकों के स्तर के आधार पर उसकी क्वालिटी बताई जाती है।