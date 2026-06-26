Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में मॉनसून को पहुंचने में होगी देरी, पर मौसम को लेकर एक खुशखबरी भी है

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली में इस बार मॉनसून को पहुंचने में करीब एक सप्ताह की देरी होने की संभावना जताई जा रही है। मॉनसून जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंच सकता है। हालांकि, अगले सात दिनों तक मौसम में नरमी बनी रहेगी।

दिल्ली में मॉनसून को पहुंचने में होगी देरी, पर मौसम को लेकर एक खुशखबरी भी है

मॉनसून को दिल्ली तक पहुंचने में एक सप्ताह की देरी हो सकती है पर राहत की बात यह है कि आंधी-बूंदाबांदी के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि सप्ताह भर मौसम ऐसे ही बना रहेगा। इस बीच, गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग ढाई डिग्री कम दर्ज किया गया।

गुरुवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई। हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही होती रही। मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। आर्द्रता का स्तर 42 से 92 फीसदी तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:Delhi Weather Update: भींगने को तैयार हो जाएं, आज से आंधी-बारिश का दौर

मॉनसून को आने में एक सप्ताह की देरी होगी

दिल्लीवालों के लिए इस बार मानसून का इंतजार लंबा हो सकता है। संभावना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। राजधानी में इस बार मानसून का आगमन अपने निर्धारित समय से लगभग सप्ताहभर की देरी से होगा। दस दिनों तक कर्नाटक और महाराष्ट्र के आसपास ही मानसून अटका रहा। बीते दो दिनों से मानसून की गतिविधियों में तेजी आई, जिसके चलते मुंबई में जोरदार बारिश हुई। वहीं, अगर दिल्ली की बात करें तो यहां मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 27 जून निर्धारित की गई है, लेकिन देरी के चलते राजधानी में इसके समय से पहुंचने की संभावना भी समाप्त हो गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 25 साल में 12 बार ऐसा हुआ है कि मॉनसून जून की बजाय जुलाई में दिल्ली पहुंचा है। पिछले पांच में से चार साल ऐसे रहे हैं, जब मॉनसून अपने निर्धारित समय से देर से पहुंचा है। हालांकि, वर्ष 2021 को छोड़कर यह देरी दो-तीन दिन की ही रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में गर्मी से मिलेगी राहत, आ रहा है मॉनसून; इन राज्यों में भी झमाझम बारिश

सोमवार के बाद रफ्तार बढ़ने की उम्मीद

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि सोमवार के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न हवा के दबाव के क्षेत्र के चलते मॉनसून की रफ्तार तेज होगी। अभी मॉनसून के पश्चिमी सिरे पर ज्यादा सक्रियता दिख रही है। सोमवार के बाद होने वाले बदलाव से मॉनसून के पूर्वी सिरे पर भी सक्रियता बढ़ेगी और मॉनसून बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश से तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि, दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की निश्चित तारीख के बारे में 30 जून के बाद ही अनुमान लगाया जा सकेगा।

2002 में सबसे देर से आया था मॉनसून

2002 में मॉनसून सबसे ज्यादा देर से दिल्ली पहुंचा था। उस समय 19 जुलाई को आगमन हुआ था और यह सिर्फ 63 दिनों के लिए ही टिका था। इसके चलते बारिश भी सिर्फ 373.4 मिमी हुई थी। वहीं, वर्ष 2021 का मॉनसून सबसे ज्यादा अच्छा साबित हुआ था। इसका आगमन 13 जुलाई को हुआ था। यह पहुंचा तो देर से था लेकिन वापसी भी देर से हुई थी। यह लगभग 87 दिन दिल्ली में टिका रहा। इसके चलते 1169.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

ये भी पढ़ें:MP में मॉनसून की एंट्री, 9 दिन देर से पहुंचा; जानें कहां बन रहे बारिश के आसार?
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Monsoon
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।