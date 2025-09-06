delhi monsoon slow down no rain forecast for next 3 days दिल्ली में मॉनसून पर लगा ब्रेक, अगले दो-तीन दिन नहीं होगी तेज बारिश; उमस करेगी परेशान, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi monsoon slow down no rain forecast for next 3 days

दिल्ली में मॉनसून पर लगा ब्रेक, अगले दो-तीन दिन नहीं होगी तेज बारिश; उमस करेगी परेशान

Delhi Weather Update: दिल्ली में अगले दो-तीन दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना नहीं है, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 05:41 AM
दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के चलते राजधानी दिल्ली का तापमान अभी सामान्य से नीचे बना हुआ है। हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तेज बारिश का दौर समाप्त होगा और अगले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में इजाफा होगा।

कल चलता रहा धूप-छांव का खेल

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। बीच-बीच में तेज धूप निकली तो लोगों को उमस भरी गर्मी का अहसास हुआ। लेकिन, कुछ ही देर में घने बादल आ गए और लोगों को राहत मिली। इस दौरान कहीं-कहीं पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई।

कल कहां कितनी बारिश?

दिल्ली के पालम मौसम केन्द्र ने दिन के समय चार मिमी बारिश दर्ज की है। जबकि, रिज मौसम केन्द्र में डेढ़ व मयूर विहार क्षेत्र में एक मिमी बारिश दर्ज की गई है। बादल छाए रहने और हल्की बारिश के चलते दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। आर्द्रता का स्तर 97 से 71 फीसदी तक रहा।

दो-तीन दिन तेज बारिश के आसार नहीं

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों में अब तेज बारिश के आसार नहीं है। हालांकि, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।