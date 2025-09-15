दिल्ली से मॉनसून के विदाई की तारीख आ गई! इस हफ्ते बारिश का लास्ट शो

आईएमडी के अनुसार, मॉनसून अपने सामान्य समय 17 सितंबर से तीन दिन पहले रविवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौटना शुरू हो गया। हालांकि दिल्ली से मानसून की वापसी में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है, अधिकारियों ने अभी तक कोई विशेष तारीख नहीं बताई है।

सितंबर का एक पखवाड़ा बीतने को है और दिल्ली से मॉनसून कि विदाई की तारीख भी आ गई है। इस सप्ताह दिल्ली में मानसून की आखिरी बारिश होने की संभावना है। विशेषज्ञों ने कहा है कि 17 से 19 सितंबर तक हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस सप्ताह बारिश का कोई अनुमान नहीं लगाया है। अब तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी।

आईएमडी के अनुसार, मॉनसून अपने सामान्य समय 17 सितंबर से तीन दिन पहले रविवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस लौटना शुरू हो गया। हालांकि दिल्ली से मानसून की वापसी में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है, अधिकारियों ने अभी तक कोई विशेष तारीख नहीं बताई है। इस बीच, आईएमडी ने इस सप्ताह के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है।

एक IMD अधिकारी ने कहा, “अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और पूरे सप्ताह आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है,।” IMD ने शुक्रवार को कहा था कि 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगर मॉनसून 15 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से वापस लौटना शुरू होता है, तो 2015 के बाद यह वापसी की सबसे शुरुआती शुरुआत होगी, जब यह 4 सितंबर को शुरू हुई थी। हालांकि, 2016 में भी मॉनसून की वापसी 15 सितंबर से हुई थी।

हालांकि, विशेषज्ञों ने कहा कि एक पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के साथ मिलने से वहां भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में मानसून की वापसी सितंबर 22-23 के बाद ही होगी। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पालावत ने कहा, "संभावना है कि दिल्ली में 16 से 19 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में बने कम दबाव वाले क्षेत्र आपस में मिल रहे हैं। इसके बाद, वापसी के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में कुछ दिन लगेंगे और दिल्ली में मानसून की वापसी 22-23 सितंबर तक होने की उम्मीद की जा सकती है।"