दिल्ली-NCR से क्यों दूर है मॉनसून, कब देगा दस्तक? आज आंधी-बारिश का येलो अलर्ट
Monsoon in Delhi: दिल्ली में मॉनसून के नहीं पहुंचने और झमाझम बारिश नहीं होने के कारण भीषण गर्मी जारी है। क्यों मॉनसून के पहुंचने में हो रही है देरी? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है। दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून अब भी दूर है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो पाकिस्तान की शुष्क हवाओं एवं बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वी हवाओं के नहीं पहुंचने के कारण मॉनसून की बारिश में देरी हो रही है। मौसम वैज्ञानियों की मानें तो यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 3 या 4 जुलाई के आसपास दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
निजी वेदर एजेंसी स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष एवं मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्वी हवाएं अब तक दिल्ली नहीं पहुंची हैं। मॉनसूनी बारिश के लिए इन नम हवाओं का दिल्ली तक पहुंचा जरूरी है। मॉनसून आमतौर पर मौसमी ट्रफ (हवा के कम दबाव का क्षेत्र) के साथ आगे बढ़ता है। अभी पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक लगभग 1,500 किलोमीटर की दूरी में एक ट्रफ फैली है।
महेश पलावत ने कहा कि उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं ट्रफ के साथ 3 या 4 जुलाई के आसपास दिल्ली पहुंचेंगी। एक बार जब ये पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी और ट्रफ की स्थिति और अनुकूल हो जाएगी तो मॉनसून की गतिविधि में तेजी आएगी। यानी दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के तीन या चार जुलाई के आसपास दस्तक दे सकता है। इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में छिटपुट बारिश ही होने की संभावना है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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