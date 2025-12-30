Hindustan Hindi News
दिल्ली में मॉल की छत पर रील बनाने चढ़ा था, 70 फीट नीचे गिरकर छात्र की मौत

दिल्ली में मॉल की छत पर रील बनाने चढ़ा था, 70 फीट नीचे गिरकर छात्र की मौत

संक्षेप:

मॉडल टाउन के मॉल में रील बनाने के दौरान फाइबर शेड टूटने से 11वीं के छात्र की 70 फीट से गिरकर मौत हो गई; परिजनों ने दोस्तों पर शक जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Dec 30, 2025 05:44 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मॉडल टाउन स्थित नॉर्थ गेट मॉल के आंगन पर लगे फाइबर शेड की छत पर छात्र केबिन रील बनाने के लिए चढ़ गया था। इसी दौरान शेड टूटने से वह करीब 70 फीट की उंचाई से नीचे गिर गया। यह जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है। पुलिस ने सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने इसे हादसा मानने से इंकार करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है।

16 वर्षीय केबिन कुमार अपने मां पारुल एवं पिता राहुल के साथ गुजरांवला टाउन पार्ट टू स्थित कोठी में रहता था। वह प्रूडेंस स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि वह अपने दोस्त यश, आर्यमान और कबीर के साथ रविवार को डेरावाल नगर स्थित नॉर्थ ईंड मॉल में गया था। चारों छात्र मॉल के पिछले हिस्से से होकर छत पर पहुंच गए। हालांकि मॉल का अधिकांश हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ सामने वाले हिस्से में रेस्टोरेंट और कुछ दुकानें हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मॉल के बीच वाले हिस्से को फाइबर की अर्ध वृत्ताकार छत से ढका हुआ था। केबिन इसी छत पर चढ़ गया और यह टूटने से नीचे गिर गया। पुलिस के अनुसार सभी छात्र रील बनाने के लिए गए थे।

रेस्टोरेंट के कर्मचारी अस्पताल ने गए थे

हादसे के बाद केबिन के दोस्त मौके से फरार हो गए। उन्होंने पुलिस को भी सूचना नहीं दी। वहीं मॉल में स्थित रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने घायल छात्र को पेंटामेड अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यहीं से पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

वहीं मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा छात्र एवं उसके दोस्तों के मोबाइल फोन को भी जांच के लिए लिया जाएगा। केबिन की बहन कनाडा में पांच साल पहले पढ़ाई के लिए गई थी। वह अपनी शिक्षा पूरी कर 31 दिसंबर को दिल्ली लौटने वाली थी। केबिन ने अपनी बहन के आने और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पार्टी का आयोजन किया था। वह सभी तैयारियो की खुद निगरानी कर रहा था। अब पूरे घर में सन्नाटा पसरा है।

घर से सौ रुपये लेकर गया था

केबिन के पिता राहुल की स्टील की फैक्ट्री है और मां गृहणी हैं। वह रविवार शाम को अपनी मां पारुल से सौ रुपये लेकर बिलियर्ड्स खेलने को कह कर गया था।

परिजनों ने हादसा मानने से किया इंकार

वहीं केबिन के परिजनों ने पूरे घटनाक्रम को हादसा मानने से इंकार किया है। उन्होंने घटना के वक्त मौजूद केबिन के दोस्तों की भूमिका पर प्रश्च चिह्न लगाते हुए पुलिस ने विस्तृत तरीके से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केबिन के साथ गये एक छात्र की उनके बेटे से लड़ाई हुई थी। उनका कहना है कि क्यों उनके ही बेटे को सहपाठियों ने छत पर भेजा था, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा मॉल के बंद होने पर इसके प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से बंद करने की भी मांग की है।

मां को जल्दी आने की बात कहकर गया था

परिजनों ने बताया कि केबिन 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका जाने की तैयारी में था। परिजनों ने बताया कि वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा थी। फिर वह अपने पिता का कारोबार संभालना चाहता था। केबिन के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए सोमवार की तिथि भी तय की गई थी। इसलिए उसे पासपोर्ट ऑफिस भी जाना था। राहुल ने बताया कि केबिन ने घर में पार्टी का आयोजन किया था। उसने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। मां से कहा था कि वह जल्दी आ जाएगा।

