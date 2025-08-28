दिल्ली में मोबाइल फोन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 8 बदमाशों का निकला बांग्लादेश लिंक

इस कार्रवाई के दौरान, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कुल 294 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। इनमें से 45 फोन का संबंध एफआईआर (FIR) से और 30 का गुमशुदा रिपोर्ट से जोड़ा गया है, जबकि बाकी फोनों को जोड़ने का प्रयास जारी है।

दक्षिण जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने छीने और चोरी किए गए मोबाइल फोन को ठिकाने लगाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह दिल्ली की डीटीसी बसों में सक्रिय जेबकतरों, लुटेरों और झपटमारों से चोरी किए गए फोन खरीदता था, फिर इन फोनों को कोलकाता के रास्ते भारत-बांग्लादेश सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंचाया जाता था। इस गिरोह को सीमावर्ती इलाके में रहने वाला एक शख्स चला रहा था। इसके बांग्लादेश में मजबूत स्थानीय संपर्क और रिश्तेदार हैं। आरोपियों के पास से कुल 294 मोबाइल बरामद हुए हैं।

CEIR से मिलती है काफी मदद मोबाइल चोरी और झपटमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए, गृह मंत्रालय (MHA) और दूरसंचार विभाग (DoT) ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से जांच एजेंसियां और आम जनता दोनों ही दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करके चोरी या छीने गए मोबाइल फोन के आईएमईआई (IMEI) नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे चोरों और झपटमारों के पास इन डिवाइसों को भारत से बाहर तस्करी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता।

व्यक्तिगत लाभों के अलावा, CEIR चोरी हुए मोबाइल फोन के दोबारा बिकने की कीमत को कम करके आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में भी मदद करता है। यह गैरकानूनी या क्लोन किए गए डिवाइस को सक्रिय होने से रोककर नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयासों में सहायता करता है, और उपभोक्ताओं को खरीद से पहले हैंडसेट की प्रामाणिकता की जाँच करने की सुविधा भी देता है।

एमजी-एमबी रोड पर चलने वाली डीटीसी (DTC) बसों में फोन चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े आरोपी- ➤दिनेश उर्फ हद्दल, पिता रति राम, उम्र 52 साल, निवासी रेलवे कॉलोनी, तुगलकाबाद, दिल्ली। ➤रिजवान उर्फ कमांडो, पिता सलीम, उम्र 38 साल, निवासी टंकी रोड, बदरपुर, दिल्ली। ➤रवि, पिता नारायण, उम्र 30 साल, निवासी हरिजन कैंप, प्रेमपाल चौक, खानपुर, अंबेडकर नगर, दिल्ली। ➤अजय, पिता तखत सिंह, उम्र 41 साल, निवासी संगम विहार, दिल्ली। तलाशी के दौरान, उनके पास से 38 मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए सभी आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं। लगातार पूछताछ करने पर, आरोपियों ने बताया कि चोरी के फोन राहुल उर्फ पिचहत्तर को दिए जा रहे थे। 07.08.2025 को, आरोपी विचित्र पुरी उर्फ अंकित उर्फ राहुल उर्फ पिचहत्तर, पिता स्वर्गीय नरेश पुरी, उम्र 30 साल, निवासी गोविंदपुरी, नई दिल्ली को एक एप्पल आईफोन सहित 5 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। उसने मोजाहिर उर्फ समीर का नाम बताया, जो संगम विहार, दिल्ली का रहने वाला है. वह चोरी के फोन इकट्ठा करके उन्हें कोलकाता, पश्चिम बंगाल भेजता था।

टीम, जांच और गिरफ्तारी मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह काम स्पेशल स्टाफ/साउथ डिस्ट्रिक्ट को सौंपा गया. इसके लिए, श्री अरविंद कुमार, एसीपी/ऑपरेशंस/साउथ की देखरेख में, इंस्पेक्टर अनुराग सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम में एसआई मनीष, एएसआई सतीश, एचसी अखिलेश, एचसी यशपाल, एचसी पंकज, एचसी कृष्ण, एचसी नरेंद्र और कांस्टेबल महिंदर शामिल थे। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, टीम को इसके नतीजों के बारे में जानकारी दी गई और विभिन्न पहलुओं पर एक साथ काम करने का निर्देश दिया गया।इसके बाद, टीम ने सबसे पहले शिकायतकर्ता से मिलकर ज़रूरी जानकारी जुटाई और फिर कई पहलुओं पर लगातार काम करना शुरू किया।

टेक्निकल सर्विलांस के दौरान, यह पता चला कि संगम विहार, दिल्ली का रहने वाला मोजाहिर उर्फ समीर चोरी के मोबाइल फोन इकट्ठा करके उन्हें कोलकाता, पश्चिम बंगाल भेजता था। आगे की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से यह भी सामने आया कि वह लगातार एक दूसरे शख्स मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू उर्फ राहुल के संपर्क में था, जो मदनपुर, शांति नगर, नदिया, कोलकाता का रहने वाला है और जिसकी उम्र 50 साल है।

21.08.2025 को, एक टीम कोलकाता गई और वहां मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू उर्फ राहुल को सफलतापूर्वक पकड़ लिया. उसके घर की तलाशी लेने पर 30 मोबाइल फोन बरामद हुए। उसने बताया कि ये फोन उसे मोजाहिर ने 12.08.2025 को पिछली बार कोलकाता आने पर दिए थे। शुरुआती जांच में पता चला कि इन फोनों में से 4-5 फोन दक्षिण जिले में दर्ज चोरी और झपटमारी के मामलों से जुड़े थे, जबकि बाकी फोनों की जांच अभी चल रही है। उसके निजी मोबाइल फोन में बांग्लादेशी नागरिकों के संपर्क नंबर भी मिले। उसने बताया कि बांग्लादेशी तस्कर अपने साथियों को उसके पास फोन लेने के लिए भेजते थे। उसने यह भी माना कि बांग्लादेश में उसके रिश्तेदार भी हैं। उसे 22.08.2025 को कोलकाता की माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है।

अब तक की जांच से यह साबित हो गया है कि तीनों आरोपी, मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू उर्फ राहुल, मोजाहिर उर्फ समीर और शिवम कुमार झा, आपस में मिलकर काम कर रहे थे। वे मोबाइल फोन और ऑनलाइन यूपीआई से जुड़े हुए थे। अब तक यह सामने आया है कि मोहम्मद खालिद को मोजाहिर उर्फ समीर से लगभग 1000 मोबाइल फोन मिले थे। आरोपी खालिद के फोन के डिजिटल विश्लेषण से तीन बांग्लादेशी व्हाट्सएप नंबरों का पता चला है, जिन्हें ये चोरी के मोबाइल फोन तस्करी करके भेजे जा रहे थे। इन विदेशी तस्करों का पता लगाने और उनकी भूमिका स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं।