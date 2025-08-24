delhi missing woman decomposed body found in Dabri police launches probe दिल्ली में 22 साल की महिला की लाश मिली, घर से फोन पर बात करते हुए निकली थी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में 22 साल की महिला की लाश मिली, घर से फोन पर बात करते हुए निकली थी

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 08:17 PM
दिल्ली में 22 साल की एक महिला की लाश बरामद हुई है। वह तीन दिन से लापता थी। वह घर से फोन पर किसी से बात करते हुए निकली थी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर मामले की तह में जाने की कोशिश में जुटी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि वह पहले घरेलू सहायिका का काम करती थी।

दिल्ली के डाबरी इलाके में 21 अगस्त से लापता 22 साल की एक महिला का सड़ा-गला शव मिला है। एक अधिकारी ने रविवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि महिला की पहचान 40 फुटा रोड निवासी रूपा के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि वह 21 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे किसी से फोन पर बात करते हुए घर से निकली थी। शनिवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस को इलाके में एक सड़ा-गला शव मिलने की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

शुरुआती जांच से पता चला है कि रूपा पहले घरेलू सहायिका का काम करती थी। पिछले तीन महीनों से वह बेरोजगार थी। पुलिस ने बताया कि उसकी मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 21 अगस्त की रात से लापता है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि रूपा की आखिरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लापता होने से पहले वह फोन पर किससे बात कर रही थी।