दिल्ली में हर घंटे 2 लोग गायब? इन दावों पर पुलिस ने बताई सच्चाई; कहा- कम हो रहे केस

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में हर दिन औसतन 59 लोग लापता हो रहे हैं, जिनमें 60 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं। राहत की बात यह है कि 2025 के मुकाबले इस साल आंकड़ों में कमी आई है।

Feb 06, 2026 06:21 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी में हर दिन औसतन 59 लोग लापता हो रहे हैं। यानि हर एक घंटे में दो से ज्यादा लोग लापता हो रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 60 फीसदी से ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी में राजधानी से 1777 लोग लापता हुए हैं।

राहत की बात यह है कि बीते साल के मुकाबले इस वर्ष इसमें कुछ कमी आई है। साल 2025 में रोजाना लापता होने वाले लोगों की औसत संख्या 68 थी। इस साल अब तक प्रतिदिन का यह औसत घटकर 59 हो गया है। वहीं, बीते दस वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह औसतन 65 से 68 लोगों के बीच में रहा है।

हजारों लोगों का नहीं लगा सुराग

राजधानी में लापता होने वाले लोगों की संख्या को लेकर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक, करीब एक दशक में 2.3 लाख लोग लापता हुए हैं। इनमें से लगभग 52,000 मामले आज तक अनसुलझे हैं।

करीब 22 फीसदी लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है। एक दशक के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर इसमें राहत की बात यह रही कि वर्ष-2016 से दिल्ली में लोगों के लापता होने की संख्या का यह आंकड़ा प्रति वर्ष के हिसाब से 23000 से लेकर 24000 के आसपास ही रहा। तेजी से दिल्ली की बढ़ती आबादी के बावजूद संख्या में कोई खास उछाल देखने को नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, 2026 की शुरुआत में लापता लोगों की संख्या में गिरावट देखी गई है। पूर्व के आंकड़ों के अनुसार औसतन प्रति माह लगभग 2000 लोग लापता होते थे। वहीं, इस साल जनवरी में गुमशुदगी के 1777 मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हुए हैं।

लापता लोगों के बारे में ऐसे ऑनलाइन पता करें

दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों की जानकारी और उनका स्टेटस अपडेट करने के लिए जिपनेट (जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क ) नाम की एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट zipnet.delhipolice.gov.in पर लापता लोगों से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। क्योंकि जब भी किसी के गायब होने पर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो पुलिस उस व्यक्ति की पूरी जानकारी जिपनेट पर अपलोड करती है।

इसमें एफआईआर नंबर, लापता होने की तारीख, सीरियल नंबर, ट्रैकिंग स्टेट्स और रिपोर्ट की तारीख सहित सभी जरूरी जानकारियां शामिल होती हैं। अगर कोई गायब शख्स मिल जाता है, तो उसकी भी जानकारी यहां दी जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने लापता परिजन को इस वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन भी आसानी से ट्रैक कर सकता है।

दावा : लोगों को तलाश रहे, भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे

दिल्ली पुलिस के पीआरओ व ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी ने कहा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लापता होने वाले लोगों की संख्या में पुलिस की सख्ती से लगातार कमी आ रही है। पुलिस लगातार गायब लोगों को बरामद करने का प्रयास कर रही है। खासतौर पर गायब बच्चों व महिलाओं को लेकर पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। हमारे सभी जिलों की मिसिंग पर्सन्स यूनिट के अलावा क्राइम ब्रांच की एक यूनिट भी ऐसे मामलों की जांच कर रही है। अब तक किसी भी संगठित गिरोह का हाथ ऐसे मामलों में सामने नहीं आया है। गायब बच्चों को हम लगातार खोजकर उनके परिजनों से मिलवा रहे हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही

लापता लोगों को खोजने के लिए पुलिस कैमरों की फुटेज और चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस की ओर से लापता बच्चों की बड़ी संख्या में पता लगाने वाले पुलिसकर्मियों को 'असाधारण कार्य पुरस्कार' और समय से पहले पदोन्नति भी दी जाती है। अफसरों का दावा है कि इसके काफी साकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लोगों को भी समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।

क्या कर रही पुलिस?

  • पुलिस ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए सभी 15 जिलों में एक-एक मिसिंग पर्सन्स स्क्वॉड का गठन किया है।
  • क्राइम ब्रांच में एक विशेष यूनिट-एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से लगातार कर रही है काम।
  • दिल्ली पुलिस 'ऑपरेशन मिलाप' चलाकर लापता लोगों को खोजने का कर रही है कार्य।

