Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi minors are now becoming new criminals 101 murders in last 8 months what is the reason delhi police latest data
8 महीने में 101 मर्डर; कातिल क्यों बनते जा रहे दिल्ली के 'छोटे बदमाश'? आकंड़े देखिए

संक्षेप:

Dec 10, 2025 10:28 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हत्या, मर्डर, चोरी-छिनैती जैसे मामलों को पढ़कर आपके जहन में अपराधी कोई बड़ी उम्र का ही आता होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग अब नए अपराधी बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 8 महीने में नाबालिगों ने कुल 101 खून किए हैं। पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र में अपराध का रास्ता अख्तियार कर चुके इन नाबालिगों के मनसूबे वाकई हैरान कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह 13 नाबालिगों पर चार जघन्य अपराध करने का आरोप लगा था जिसमें रोहिणी के एक सरकारी स्कूल में एक लड़के के साथ यौन उत्पीड़न, शाकरपुर और वजीराबाद में दो हत्याएं और हजरत निजामुद्दीन के पास एक टैक्सी चालक की हत्या शामिल है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त के बीच नाबालिग कथित तौर पर निम्नलिखित अपराधों में शामिल थे:

➤हत्याएं: 101

➤बलात्कार: 92

➤लूटपाट और डकैती: 157

➤हत्या के प्रयास: 161

➤चोट पहुंचाने के मामले: 139

➤चोरी और सेंधमारी: 460

गिरफ्तारियां

इसी अवधि में, नाबालिगों को गिरफ्तार करने के आंकड़े इस प्रकार हैं:

➤हत्या: 190 से अधिक

➤हत्या का प्रयास: 288

➤लूटपाट और डकैती: 268

➤बलात्कार: 101

➤चोट पहुंचाना: 220

➤चोरी और सेंधमारी: 575 (सबसे अधिक)

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई कारक नाबालिगों को अपराधों की ओर धकेलते हैं, जैसे:

➤अपराधों के बारे में जागरूकता की कमी

➤स्कूल छोड़ देना

➤कमजोर निगरानी

➤परेशान घरेलू माहौल

➤नकारात्मक दोस्तों का प्रभाव

➤हानिकारक सामाजिक व्यवहार का संपर्क

अधिकारी ने यह भी कहा कि नाबालिग नशीली दवाओं के प्रभाव में चोरी और सेंधमारी में भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि नाबालिगों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह उन्हें नशीले पदार्थों का लालच देते हैं और फिर उनका उपयोग अपराधों को अंजाम देने के लिए करते हैं।

अधिकारी ने कहा कि गिरोह विशेष रूप से उन युवाओं को निशाना बनाते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, सक्रिय होते हैं, परेशान परिवारों से आते हैं या आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। अधिकारी ने बताया, "गिरोह को पता है कि पकड़े जाने पर ये नाबालिग, वयस्कों की तुलना में जल्दी छूट जाएंगे।'' सोशल मीडिया की बढ़ती लत भी अपनी भूमिका निभा रही है, जिसमें कुछ नाबालिग पिस्तौल और चाकू लहराते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करके अपने इलाकों में दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं।

सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार मनोचिकित्सक डॉ. राजीव मेहता के अनुसार, संयुक्त परिवार प्रणाली के कम होने ने ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "पहले, बच्चे संयुक्त परिवारों में बड़े होते थे जहां वे अपने चचेरे भाइयों के साथ बाहर खेलते थे, एक साथ नई चीजें सीखते थे और मजबूत, सामूहिक परवरिश से लाभान्वित होते थे।"

डॉ. मेहता ने कहा, "बच्चों के रास्ता भटकने की गुंजाइश कम थी। समय के साथ, यह संरचना कम हो गई। आज, बच्चों को अक्सर लाड़-प्यार दिया जाता है और उनकी मांगें तुरंत पूरी कर दी जाती हैं। और जब ऐसा नहीं होता, तो कुछ बच्चे अपराध की ओर मुड़ सकते हैं।" मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के दौरान, हार्मोन युवाओं को विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करते हैं। ऑनलाइन सामग्री इस धारणा को बढ़ाती है कि हर कोई और हर चीज़ आसानी से सुलभ और अनुमत है।

एक अन्य व्यवहार विशेषज्ञ ने बताया कि साथियों का दबाव भी एक बड़ा कारक है। विशेषज्ञ ने कहा कि दोस्त अक्सर अपने यौन अनुभवों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, जिससे नाबालिगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि ये अनुभव कोई उपलब्धि हैं। इन बच्चों में से कई में अपने कार्यों के परिणामों या कानूनी असर को समझने की परिपक्वता की कमी होती है।

विशेषज्ञ ने आगे कहा, "इस समस्या को ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर स्पष्ट सामग्री तक उनकी पहुंच को सीमित करके कम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभावी परवरिश महत्वपूर्ण है, माता-पिता को अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें कानून के बारे में शिक्षित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सीमाओं को समझें। इसके साथ ही, कानूनी उपायों को कड़ाई से लागू करना भी आवश्यक है।"

➤रोहिणी में एक सरकारी स्कूल के बाथरूम के अंदर चार छात्रों द्वारा एक 11 वर्षीय लड़के का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया।

➤पूर्वी दिल्ली के शकरपुर बाजार क्षेत्र में एक नाबालिग ने 22 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी।

➤उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने और उनसे पैसे ऐंठने के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या करने के आरोप में पांच किशोरों को गिरफ्तार किया गया।

➤हजरत निजामुद्दीन के पास एक कैब चालक ने उन्हें जॉय राइड पर ले जाने से इनकार करने पर चार लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिनमें से तीन नाबालिग थे।

➤पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक पार्क के अंदर एक व्यक्ति पर कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया।

➤उत्तर-पश्चिम दिल्ली के विजय विहार में लूट के प्रयास के दौरान 52 वर्षीय ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में पांच किशोरों को गिरफ्तार किया गया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
