8 महीने में 101 मर्डर; कातिल क्यों बनते जा रहे दिल्ली के 'छोटे बदमाश'? आकंड़े देखिए

हत्या, मर्डर, चोरी-छिनैती जैसे मामलों को पढ़कर आपके जहन में अपराधी कोई बड़ी उम्र का ही आता होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग अब नए अपराधी बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 8 महीने में नाबालिगों ने कुल 101 खून किए हैं। पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र में अपराध का रास्ता अख्तियार कर चुके इन नाबालिगों के मनसूबे वाकई हैरान कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह 13 नाबालिगों पर चार जघन्य अपराध करने का आरोप लगा था जिसमें रोहिणी के एक सरकारी स्कूल में एक लड़के के साथ यौन उत्पीड़न, शाकरपुर और वजीराबाद में दो हत्याएं और हजरत निजामुद्दीन के पास एक टैक्सी चालक की हत्या शामिल है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त के बीच नाबालिग कथित तौर पर निम्नलिखित अपराधों में शामिल थे:

➤हत्याएं: 101 ➤बलात्कार: 92 ➤लूटपाट और डकैती: 157 ➤हत्या के प्रयास: 161 ➤चोट पहुंचाने के मामले: 139 ➤चोरी और सेंधमारी: 460 गिरफ्तारियां इसी अवधि में, नाबालिगों को गिरफ्तार करने के आंकड़े इस प्रकार हैं: ➤हत्या: 190 से अधिक ➤हत्या का प्रयास: 288 ➤लूटपाट और डकैती: 268 ➤बलात्कार: 101 ➤चोट पहुंचाना: 220 ➤चोरी और सेंधमारी: 575 (सबसे अधिक) एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई कारक नाबालिगों को अपराधों की ओर धकेलते हैं, जैसे:

➤अपराधों के बारे में जागरूकता की कमी ➤स्कूल छोड़ देना ➤कमजोर निगरानी ➤परेशान घरेलू माहौल ➤नकारात्मक दोस्तों का प्रभाव ➤हानिकारक सामाजिक व्यवहार का संपर्क अधिकारी ने यह भी कहा कि नाबालिग नशीली दवाओं के प्रभाव में चोरी और सेंधमारी में भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि नाबालिगों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह उन्हें नशीले पदार्थों का लालच देते हैं और फिर उनका उपयोग अपराधों को अंजाम देने के लिए करते हैं।

अधिकारी ने कहा कि गिरोह विशेष रूप से उन युवाओं को निशाना बनाते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, सक्रिय होते हैं, परेशान परिवारों से आते हैं या आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। अधिकारी ने बताया, "गिरोह को पता है कि पकड़े जाने पर ये नाबालिग, वयस्कों की तुलना में जल्दी छूट जाएंगे।'' सोशल मीडिया की बढ़ती लत भी अपनी भूमिका निभा रही है, जिसमें कुछ नाबालिग पिस्तौल और चाकू लहराते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करके अपने इलाकों में दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं।

सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार मनोचिकित्सक डॉ. राजीव मेहता के अनुसार, संयुक्त परिवार प्रणाली के कम होने ने ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "पहले, बच्चे संयुक्त परिवारों में बड़े होते थे जहां वे अपने चचेरे भाइयों के साथ बाहर खेलते थे, एक साथ नई चीजें सीखते थे और मजबूत, सामूहिक परवरिश से लाभान्वित होते थे।"

डॉ. मेहता ने कहा, "बच्चों के रास्ता भटकने की गुंजाइश कम थी। समय के साथ, यह संरचना कम हो गई। आज, बच्चों को अक्सर लाड़-प्यार दिया जाता है और उनकी मांगें तुरंत पूरी कर दी जाती हैं। और जब ऐसा नहीं होता, तो कुछ बच्चे अपराध की ओर मुड़ सकते हैं।" मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के दौरान, हार्मोन युवाओं को विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करते हैं। ऑनलाइन सामग्री इस धारणा को बढ़ाती है कि हर कोई और हर चीज़ आसानी से सुलभ और अनुमत है।

एक अन्य व्यवहार विशेषज्ञ ने बताया कि साथियों का दबाव भी एक बड़ा कारक है। विशेषज्ञ ने कहा कि दोस्त अक्सर अपने यौन अनुभवों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, जिससे नाबालिगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि ये अनुभव कोई उपलब्धि हैं। इन बच्चों में से कई में अपने कार्यों के परिणामों या कानूनी असर को समझने की परिपक्वता की कमी होती है।

विशेषज्ञ ने आगे कहा, "इस समस्या को ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर स्पष्ट सामग्री तक उनकी पहुंच को सीमित करके कम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभावी परवरिश महत्वपूर्ण है, माता-पिता को अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें कानून के बारे में शिक्षित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सीमाओं को समझें। इसके साथ ही, कानूनी उपायों को कड़ाई से लागू करना भी आवश्यक है।"