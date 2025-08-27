delhi minor Kills Man Hit-and-Drag Horror driver arrested नाबालिग ने कार से मजदूर को मारी टक्कर, फिर 600 मीटर तक घसीटा; दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi minor Kills Man Hit-and-Drag Horror driver arrested

नाबालिग ने कार से मजदूर को मारी टक्कर, फिर 600 मीटर तक घसीटा; दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना

दिल्ली के समयपुर बदली इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग ने कार से टक्कर मारकर एक व्यक्ति को 600 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईWed, 27 Aug 2025 01:00 PM
दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में बीते 23 अगस्त की शाम एक ऐसी घटना घटी, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक 16 साल के नाबालिग ने लाल रंग की कार से 32 साल के सुजीत मंडल को टक्कर मार दी और फिर उन्हें करीब 600 मीटर तक सड़क पर घसीटता रहा। यह हादसा बदली इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, जहां सुजीत एक पीवीसी पाइप फैक्ट्री में काम करते थे।

सीसीटीवी ने खोला राज

पुलिस के मुताबिक, यह भयावह घटना शाम 7 बजे के आसपास हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि सुजीत कार के बोनट के नीचे फंस गए, लेकिन नाबालिग ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे और आगे बढ़ाया। सुजीत को 600 मीटर तक घसीटने के बाद कार एनडीपीएल ऑफिस के गेट नंबर 5 के पास रुकी, जहां सुजीत का क्षत-विक्षत शरीर सड़क पर पड़ा मिला। उनके कपड़े फट चुके थे और शरीर पर गहरी चोटें थीं।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरेश्वर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया। इसके बाद कुछ मोबाइल नंबरों की मदद से गाड़ी को मंडोली, दिल्ली में एक घर के पास खोज निकाला गया। नाबालिग ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।

मृतक सुजीत मंडल राजा बिहार के रहने वाले थे। उनके जीजा जीतेश ने उनकी पहचान की। सुजीत बदली इंडस्ट्रियल एरिया की एम-2, फेज 1 में स्थित एक पीवीसी पाइप फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे के बाद उन्हें बुरारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत हत्या की मंशा के बिना हत्या का मामला दर्ज किया है। एफआईआर नंबर 852/2025 समयपुर बदली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन की जा रही है।