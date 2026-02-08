Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Minor Died After Drinking Acid Father Accused Relative
दिल्ली में नाबालिग की तेजाब पीने से मौत, परिवार ने कहा- पति ने रेप कर एसिड पिलाया

दिल्ली में नाबालिग की तेजाब पीने से मौत, परिवार ने कहा- पति ने रेप कर एसिड पिलाया

संक्षेप:

दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक 16 साल की नाबालिग लड़की की तेजाब पीने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतका के पिता, नंद किशोर ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जबरन तेजाब पिलाया गया था।

Feb 08, 2026 10:30 pm IST
दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में 16 वर्षीय शादीशुदा नाबालिग के साथ बलात्कार और जबरन एसिड पिलाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उसे उसके पति ने करीब तीन महीने पहले उसे जबरन एसिड पिलाने के अलावा बलात्कार किया था। शनिवार को अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और उपचार के दौरान पीड़िता की एनएनजेपी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि मामले में पहले खुद ही एसिड पीने की बात पता चली थी लेकिन बाद में मृतका के परिजनों ने पति पर जबरन एसिड पिलाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

पोस्टमॉर्टम के साथ ही हिस्टोपैथोलॉजी व केमिकल लैब रिपोर्ट आने के बाद ही चीजें साफ हो सकेंगी। फिलहाल मृतका की मां की शिकायत पर 22 वर्षीय पति भूरा उर्फ सुभाष के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पिछले साल हुई थी शादी

गीता कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय नाबालिग का तीन जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला निवासी 22 वर्षीय भूरा उर्फ सुभाष के साथ हुआ। दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार हैं। 29 अक्टूबर, 2025 को मौलाना आजाद अस्पताल में एसिड पीने के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करने की सूचना मिली। तब मारपीट करने और जबरन एसिड पिलाने की कोई बात नहीं बताई गई। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस को बताया कि पति से झगड़े के बाद उसने खुद एसिड पी लिया था।

23 जनवरी को नाबालिग की मां ने गीता कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। दावा किया कि नाबालिग बेटी का भूरा ने बलात्कार किया है और 29 अक्टूबर को जबरन एसिड पिलाया था। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग से वैवाहिक संबंध और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। फिलहाल वह अपने पिता के घर पर रह रही थी लेकिन सात फरवरी को अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और एलएनजेपी अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया।

यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के अलावा अब चिकित्सकों व पुलिस को मामले में हिस्टोपैथोलॉजी व केमिकल लैब रिपोर्ट का इंतजार है। चिकित्सकों का कहना है कि एसिड पीने को ज्यादा समय बीत जाने के चलते शुरुआती जांच में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

