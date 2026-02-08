दिल्ली में नाबालिग की तेजाब पीने से मौत, परिवार ने कहा- पति ने रेप कर एसिड पिलाया
दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक 16 साल की नाबालिग लड़की की तेजाब पीने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतका के पिता, नंद किशोर ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जबरन तेजाब पिलाया गया था।
दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में 16 वर्षीय शादीशुदा नाबालिग के साथ बलात्कार और जबरन एसिड पिलाने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उसे उसके पति ने करीब तीन महीने पहले उसे जबरन एसिड पिलाने के अलावा बलात्कार किया था। शनिवार को अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और उपचार के दौरान पीड़िता की एनएनजेपी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि मामले में पहले खुद ही एसिड पीने की बात पता चली थी लेकिन बाद में मृतका के परिजनों ने पति पर जबरन एसिड पिलाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पोस्टमॉर्टम के साथ ही हिस्टोपैथोलॉजी व केमिकल लैब रिपोर्ट आने के बाद ही चीजें साफ हो सकेंगी। फिलहाल मृतका की मां की शिकायत पर 22 वर्षीय पति भूरा उर्फ सुभाष के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
पिछले साल हुई थी शादी
गीता कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय नाबालिग का तीन जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला निवासी 22 वर्षीय भूरा उर्फ सुभाष के साथ हुआ। दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार हैं। 29 अक्टूबर, 2025 को मौलाना आजाद अस्पताल में एसिड पीने के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करने की सूचना मिली। तब मारपीट करने और जबरन एसिड पिलाने की कोई बात नहीं बताई गई। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस को बताया कि पति से झगड़े के बाद उसने खुद एसिड पी लिया था।
23 जनवरी को नाबालिग की मां ने गीता कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। दावा किया कि नाबालिग बेटी का भूरा ने बलात्कार किया है और 29 अक्टूबर को जबरन एसिड पिलाया था। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग से वैवाहिक संबंध और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। फिलहाल वह अपने पिता के घर पर रह रही थी लेकिन सात फरवरी को अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और एलएनजेपी अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया।
यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के अलावा अब चिकित्सकों व पुलिस को मामले में हिस्टोपैथोलॉजी व केमिकल लैब रिपोर्ट का इंतजार है। चिकित्सकों का कहना है कि एसिड पीने को ज्यादा समय बीत जाने के चलते शुरुआती जांच में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें