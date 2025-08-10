Delhi minister Parvesh verma said Changes in drainage system behind waterlogging at Connaught Place बारिश होने पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में क्यों हो जाता है जलभराव, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताई वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi minister Parvesh verma said Changes in drainage system behind waterlogging at Connaught Place

बारिश होने पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में क्यों हो जाता है जलभराव, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताई वजह

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को कनॉट प्लेस आउटर सर्कल का निरीक्षण किया। यहां एक दिन पहले भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया था। मंत्री ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले देर रात भी दौरा किया था, जब काके दा होटल इलाके के पास 100 मीटर के हिस्से में पानी जमा हो गया था। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 07:58 PM
share Share
Follow Us on
बारिश होने पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में क्यों हो जाता है जलभराव, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताई वजह

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को कनॉट प्लेस आउटर सर्कल का निरीक्षण किया। यहां एक दिन पहले भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया था। मंत्री ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले देर रात भी दौरा किया था, जब भारी बारिश के कारण प्रसिद्ध काके दा होटल इलाके के पास 100 मीटर के हिस्से में पानी जमा हो गया था। उन्होंने इसकी वजह भी बताई।

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस आउटर सर्कल में जलभराव के लिए 100 साल पुरानी जल निकासी व्यवस्था में किए गए बदलावों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि इसका मूल कारण एक सदी पुरानी बैरल ड्रेनेज व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कनॉट प्लेस इलाके में इमारतों के निर्माण ने इन बैरल का आकार छोटा कर दिया है। इससे प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया है और बार-बार जलभराव हो रहा है। वर्मा ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए नाले पर भार कम करने और पानी को आगे बढ़ाने के लिए दो उच्च क्षमता वाले पंप लगाए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि देर रात के अपने दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ दुकानों में पानी घुस गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जखीरा, मिंटो ब्रिज, मूलचंद और आईटीओ सहित 34 महत्वपूर्ण स्थान पिछले एक दशक से हर साल जलभराव की चपेट में आते थे। अब ये स्थान जलभराव से मुक्त हैं।

मंत्री ने कहा कि यह सफलता निरंतर निगरानी, समय पर हस्तक्षेप और मौके पर त्वरित कार्रवाई के कारण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों पर इंजीनियरों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। वर्मा ने कहा कि जहां भी जलभराव की सूचना मिलती है, मैं मौके पर जाता हूं या अपने इंजीनियरों को बिना देर किए समाधान करने के लिए भेजता हूं। इस साल पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जलजमाव काफी कम रहा है। हम हर बिंदु पर काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले वर्षों में दिल्ली पूरी तरह जलभराव से मुक्त हो।

सीवर में गिरे ढाई साल के बच्चे की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हृदयविदारक घटना है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। शनिवार सुबह भारी बारिश के बीच बाहरी उत्तरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में एक खुले सीवर में गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा। आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा शहर डूबने के 24 घंटे बाद जागे। अब वह गड्ढों की तलाश कर रहे हैं। शनिवार को दीवार ढहने और खुले सीवर से हुई मौतों की ओर इशारा करते हुए भारद्वाज ने कहा कि मंत्री को सूखी सड़कों पर नहीं, बल्कि शोक संतप्त परिवारों से मिलना चाहिए। अगर मंत्री जी सचमुच जलभराव देखना चाहते थे तो उन्हें बारिश के दौरान छाता लेकर बाहर जाना चाहिए था।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारद्वाज ने सवाल किया कि मंत्री जी उन सात लोगों के परिवारों से क्यों नहीं मिले, जिनकी बारिश के कारण दीवार गिरने से मौत हो गई थी। पिछली बार भी यही हुआ था। पूरे दिन बारिश होती रही और शाम को जब बारिश रुकी तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निरीक्षण करने गईं। भाजपा सरकार ने दिल्ली को मजाक बना दिया है।