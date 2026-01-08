... तो काट दी जाएगी पानी की सप्लाई , मंत्री प्रवेश वर्मा ने चेताया; कमर्शियल श्रेणी के लिए माफी योजना जल्द
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने चेतावनी दी है कि एलपीएससी योजना का समय खत्म होने के बाद बिलों का भुगतान न करने वाले लोगों की पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही कमर्शियल केटेगरी के लिए भी एलपीएससी माफी योजना की घोषणा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य डीजेबी के 5000 करोड़ रुपए के लंबित बिलों की वसूली करना है, जिसमें विलंब शुल्क के रूप में 11000 करोड़ रुपए की छूट शामिल है।
60 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल रहा
दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं को पानी के बिल नहीं मिल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने बिलिंग प्रणाली में व्यापक बदलाव की योजना बनाई है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में वर्तमान में लगभग 29 लाख पंजीकृत जल कनेक्शन हैं, जो कि घरों की वास्तविक संख्या से काफी कम है।
सॉफ्टवेयर में बदलाव जरूरी
वर्मा ने कहा कि बिलिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है। फिलहाल, पंजीकृत ग्राहकों में से केवल 40 प्रतिशत को ही पानी का बिल मिल रहा है। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सालों तक बिल नहीं मिलता और फिर अचानक उन्हें एक बड़ी रकम का बिल मिल जाता है। इसलिए, सॉफ्टवेयर में बदलाव करके इसे उपभोक्ता के अनुकूल बनाना जरूरी है।
विलंब शुल्क माफी योजना भी प्रभावित
अधिकारियों के अनुसार, कई इलाकों, विशेषकर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग औपचारिक कनेक्शन के बिना ही पानी का उपयोग कर रहे हैं।बिलिंग में हुई अनियमितताओं के कारण विलंब शुल्क माफी योजना (एलपीएससी) का कार्यान्वयन भी प्रभावित हुआ है।
वर्मा ने कहा कि सही बिल न होने के कारण कई लोगों को हमारी एलपीएससी योजना से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीएससी योजना शुरू की थी, जिसे अब कमर्शियल कैटेगरी में भी लागू किया जाएगा।
कमर्शियल केटेगरी के लिए भी माफी योजना
मंत्री ने आगे कहा कि जल्द ही कमर्शियल केटेगरी के लिए भी एलपीएससी माफी योजना की घोषणा की जाएगी। घरेलू श्रेणी में प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है। सरकार का लक्ष्य डीजेबी के 5000 करोड़ रुपए के लंबित बिलों की वसूली करना है, जिसमें विलंब शुल्क के रूप में 11,000 करोड़ रुपए की छूट शामिल है।
31 जनवरी तक 100 प्रतिशत छूट
वर्मा ने चेतावनी दी कि एलपीएससी योजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद, बिलों का भुगतान न करने वाले लोगों की पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। एलपीएससी के तहत यदि पानी के बिल का मूलधन 31 जनवरी 2026 तक चुका दिया जाता है तो विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसके बाद केवल 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
अपशिष्ट जल के उपयोग के प्रस्ताव को मंजूरी
जल मंत्री ने यह भी बताया कि अपशिष्ट जल के उपयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और निविदा जारी कर दी गई है। वर्मा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और अन्य पार्क-मालिक एजेंसियों के साथ मिलकर उन्हें उपचारित पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। इसका उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है।