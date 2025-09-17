अस्पताल के लिए प्रवेश वर्मा ने फैला दी थी झोली, PM मोदी ने देखते ही पूछा एक सवाल

दिल्ली के PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब मैं सांसद था, तब मेरे नजफ़गढ़ क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी एक सरकारी अस्पताल। जमीन पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन सालों तक कोई सरकार-सांसद इसे पूरा नहीं कर पाया।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वांजन्मदिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ओर से बधाइयों को तांता लगा हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी पीएम मोदी को अपने अंदाज में बधाई दी। उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब मैं सांसद था, तो एक बार मोदी जी के सामने मैंने एक अस्पताल की मांग के लिए अपनी झोली फैला दी थी। पीएम ने सिर्फ मेरा अनुरोध माना बल्कि मेरी बातों को सुनने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट से पास भी करा लिया। अब वह अस्पताल बनकर तैयार है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

दिल्ली के PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब मैं सांसद था, तब मेरे नजफ़गढ़ क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी एक सरकारी अस्पताल। जमीन पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन सालों तक कोई सरकार-सांसद इसे पूरा नहीं कर पाया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास यह अनुरोध लेकर गया। उनके सामने खड़ा होकर, मैंने अपना कुर्ता झोली की तरह फैला दिया और कहा: - “यह मेरे लोगों की इच्छा है।”

प्रवेश वर्मा ने आगे बताया कि उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी और मुझसे एक सरल सा सवाल पूछा: “इससे कितने लोगों को लाभ होगा?” मैंने जवाब दिया: “करीब 3 से 4 लाख लोगों को”। सिर्फ एक महीने के भीतर यह प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृत हो गया और आज अस्पताल बन चुका है, क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल शासन नहीं है, यह संवेदनशीलता है। यही है मोदी की गारंटी की शक्ति।

इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत के पथप्रदर्शक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

को जन्मदिन की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। आपका जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना, अंत्योदय के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के विराट लक्ष्य की जीवंत अभिव्यक्ति है। आपने उन करोड़ों वंचित और उपेक्षित लोगों को आशा, सम्मान और अवसर दिया है, जो लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे। आज भारत आपके नेतृत्व में विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और सशक्त लोकतंत्र के रूप में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आपके अथक परिश्रम, अद्वितीय नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन ने प्रत्येक भारतीय के आत्मविश्वास और आत्मगौरव को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की है।