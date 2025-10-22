कीचड़ में सने पैर, हाथ में फावड़ा; छठ से पहले घाट की सफाई करते दिखे मंत्री सिरसा

संक्षेप: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आईटीओ के पास हाथी घाट की सफाई करता वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री ने खुद सफाई का बीड़ा उठाया और हाथ में फावड़ा लिए,दस्ताने पहले और कीचड़ में सने पैर लिए यमुना की गंदगी हटाते देखे गए।

दिल्ली में छठ त्योहार से पहले रेखा गुप्ता सरकार एक्टिव हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में छठ की तैयारियों का पूरा ब्योरा दिया। इसके अलावा सभी मंत्री विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर सफाई अभियान में भी शामिल होने को कहा है। इसी कड़ी में आज मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पर्यावरण मंत्री हाथों में फावड़ा लिए गंदगी हटाते दिखे।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आईटीओ के पास हाथी घाट की सफाई करता वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री ने खुद सफाई का बीड़ा उठाया और हाथ में फावड़ा लिए,दस्ताने पहले और कीचड़ में सने पैर लिए यमुना की गंदगी हटाते देखे गए। इस दौरान मीडिया,अफसर और बाकी सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे। 27-28 अक्टूबर को होने वाले छठ के खास कार्यक्रम के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू हो गया है।