कीचड़ में सने पैर, हाथ में फावड़ा; छठ से पहले घाट की सफाई करते दिखे मंत्री सिरसा

Wed, 22 Oct 2025 01:57 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में छठ त्योहार से पहले रेखा गुप्ता सरकार एक्टिव हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में छठ की तैयारियों का पूरा ब्योरा दिया। इसके अलावा सभी मंत्री विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर सफाई अभियान में भी शामिल होने को कहा है। इसी कड़ी में आज मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पर्यावरण मंत्री हाथों में फावड़ा लिए गंदगी हटाते दिखे।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आईटीओ के पास हाथी घाट की सफाई करता वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री ने खुद सफाई का बीड़ा उठाया और हाथ में फावड़ा लिए,दस्ताने पहले और कीचड़ में सने पैर लिए यमुना की गंदगी हटाते देखे गए। इस दौरान मीडिया,अफसर और बाकी सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे। 27-28 अक्टूबर को होने वाले छठ के खास कार्यक्रम के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू हो गया है।

रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से दिल्ली में जिन भी जगहों पर छठ पर्व मनाया जाता है,वहां हमारे विधायक (MLAs),पार्षद और सांसद तैयारियों का निरीक्षण करने और सफाई अभियान चलाने के लिए जाएंगे। छठ पूजा 27 और 28 अक्टूबर को है,जिसे इस बार दिल्ली में बहुत भव्यता के साथ मनाया जाएगा। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि छठ पूजा की सभी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। हमने यमुना नदी के किनारे 17 घाट बनाए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर 1000 से अधिक स्थानों पर जहां छठ पूजा की जाएगी,वहां भी हमारी टीम/मशीनरी पूरी तरह से काम में जुटी हुई है।

