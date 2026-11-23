यमुना नदी का 60 फीसदी हिस्सा इतना साफ कि पीने लायक हुआ वहां का पानी, मंत्री सिरसा का दावा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यमुना का 60 फीसदी हिस्सा इतना साफ हो गया है कि वहां का पानी पीने लायक हो गया है। सिरसा ने कचरे में कमी आने की बात कही है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को दावा किया कि यमुना का 60 फीसदी हिस्सा अब इतना साफ हो गया है कि वहां का पानी पीने योग्य बन गया है। सिरसा ने यह भी भरोसा दिया कि 2029 या 2030 तक पूरी यमुना नदी स्वच्छ हो जाएगी। सिरसा ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार के सहयोग को दिया। सिरसा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यमुना में पलूशन को लेकर विपक्षी AAP लगातार हमलावर है। यही नहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी नदी में बढ़ते पलूशन पर चिंता जताई थी।
एक छोर से शुरू किया सफाई का काम
यमुना की सफाई का श्रेय दिल्ली और केंद्र सरकार से मिले सहयोग को देते हुए सिरसा ने कहा कि नदी की सफाई का काम एक छोर से शुरू किया गया है। इसे धीरे-धीरे दूसरे छोर तक पहुंचाया जाएगा। अब तक नदी के 60 फीसदी हिस्से की सफाई इस कदर साफ हो गया है कि आप वहां उसका पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री सिरसा ने लोगों से यमुना के किनारे जाकर सफाई की स्थिति को खुद देखने की अपील की।
…तब तक पूरी तरह साफ नहीं होगी नदी जब तक
सिरसा ने आगे कहा कि पिछले 25 वर्षों में जमा कचरे का 60 फीसदी हिस्सा 2 वर्ष से भी कम समय में केंद्र सरकार की मदद से साफ कर दिया गया है। आने वाली पीढ़ियां कचरे के पहाड़ केवल तस्वीरों में देखेंगी। यह असल में नजर नहीं आएगा। हालांकि सिरसा ने यह भी कहा कि दिल्ली का गंदा पानी नालों के जरिए यमुना में पहुंचता है और जब तक इसे ट्रीट नहीं किया जाता तब तक नदी को पूरी तरह स्वच्छ बनाना संभव नहीं है। सरकार इसके लिए एसटीपी का इस्तेमाल कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों से भी पलूशन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वाहनों से होने वाले पलूशन को रोकना सभी की साझा जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रिक वाहन के चलने से सड़क पर धूल उड़ती है। इस तरह इलेक्ट्रिक वाहन भी पलूशन फैलाते हैं। 'क्लाउड किचन' से भोजन की आपूर्ति भी पलूशन बढ़ाने में मददगार होती है क्योंकि इस काम में बड़ी संख्या में कर्मचारी और वाहन शामिल होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को दी थी निगरानी की जिम्मेदारी
सिरसा का उक्त बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यमुना में पलूशन के मसले पर राजनीति गर्म है। इतना ही नहीं इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद बढ़े पलूशन पर चिंता जताई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को उन स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया था जहां यमुना और उसमें मिलने वाले प्रमुख नाले दाखिल होते हैं। अदालत का कहना था कि औद्योगिक कचरे और बिना शोधित गंदे जल को उनके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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