प्रदूषण पर आप नेताओं का प्रदर्शन: सिरसा बोले- कहां से आए मास्क के लिए 50-60 लाख?

संक्षेप: दिल्ली में बढ़ते वायू प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को आम आदमी के पार्टी (आप) ने विधानसभा के चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली में बढ़ते वायू प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को आम आदमी के पार्टी (आप) ने विधानसभा के चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप विधायकों ने मास्क भी पहना। एक तरफ जहां आप प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है तो वहीं बीजेपी भी इसका ठिकरा दिल्ली की पूर्व सरकारों पर फोड़ रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को कहा कि आप विधायकों 2-2 लाख रुपये का मास्क पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा 'आम आदमी पार्टी के लोग एक-एक मास्क दो-दो लाख रुपये का खरीदकर लेकर आए हैं। इससे साफ दिखता है कि इन्हें अपनी सेहत की कितनी चिंता है। सवाल यह है कि मास्क के लिए पचास-साठ लाख रुपये कहां से आए?

उन्होंने आप नेताओं पर कहा ‘अपनी सेहत की तो चिंता की, लेकिन 11 साल तक दिल्ली को बर्बाद करते रहे, दिल्लीवालों को बीमारियां दीं, प्रदूषण दिया और चले गए। अपने लिए तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन दिल्ली की सेहत की कभी चिंता नहीं की।’

वहीं सिरसा ने इससे पहले कहा था कि ‘यह नए साल का पहला सत्र है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि पिछले 11 महीनों में रेखा गुप्ता की सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकार 11 साल में नहीं कर पाई। प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए, जो 11 साल की आप सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार की देन है। इन सभी मामलों, कैग रिपोर्ट और मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी जानकारी पब्लिक के सामने लाई जानी चाहिए।’