Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi minister kapil mishra reaction on fir filled by punjab police on him
‘केजरीवाल जी, आप उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं’; खुद के खिलाफ पंजाब में दर्ज FIR पर कपिल मिश्रा

संक्षेप:

एडिटेड और फेक वीडियो फैलाने के आरोप में पंजाब में जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज किए एफआईआर पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा कि पंजाब पुलिस आपके नेता विपक्ष के अपराध पर पर्दा डालने का काम कर रही है।

Jan 10, 2026 07:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एडिटेड और फेक वीडियो फैलाने के आरोप में पंजाब में जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज किए एफआईआर पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा कि पंजाब पुलिस आपके नेता विपक्ष द्वारा हुए अपराध पर पर्दा डालने का काम कर रही है।

पूरा मामला सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह से जुड़ा है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2025 में गुरु तेग बहादुर सिंह की 350वीं शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर दिल्ली विधानसभा में बहस हुई थी। इस दौरान विपक्ष की नेता आतिशी ने गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। कपिल मिश्रा और कुछ अन्य भाजपा विधायकों ने इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया।

कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को आतिशी के खिलाफ शिकायती पत्र भी सौंपा था। जबकि आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को फेक बताया था। आप के नेता ने भी विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र लिखा था। इस बीच, पंजाब पुलिस ने कपिल मिश्रा और कुछ अन्य भाजपा विधायकों के खिलाफ फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया।

अपने खिलाफ दर्ज किए एफआईआर पर कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा कि केजरीवाल जी , आपकी FIR और पुलिस का डर हमें डरा नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में वीडियो है और सारी दुनिया ने वीडियो सुना है। उस दिन से आतिशी ने विधानसभा में आने की हिम्मत नहीं की जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार बुलाया। पंजाब पुलिस पंजाब के अपराधों की जांच छोड़कर आपके नेता विपक्ष द्वारा हुए अपराध पर पर्दा डालने का काम कर रही है। आतिशी ने गुनाह किया लेकिन उन्हें बचाकर आप उससे भी बड़ा पाप कर रहें हैं।

इस बीच दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति है। बिना अनुमति इसके उपयोग और फिर उसे आधार बनाकर एफआईआर दर्ज करना सदन के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पंजाब के डीजीपी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

