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दिल्ली में बिजली चोरी पर होगा सख्त ऐक्शन, मंत्री आशीष सूद ने दिया निर्देश; क्या है प्लान

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मंत्री आशीष सूद ने निर्देश दिया है कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस अभियान से दिल्ली में बिजली चोरी कम हुई है।

दिल्ली में बिजली चोरी पर होगा सख्त ऐक्शन, मंत्री आशीष सूद ने दिया निर्देश; क्या है प्लान

दिल्ली में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। बिजली मंत्री आशीष सूद के निर्देशों पर दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान वाले इलाकों को टार्गेट किया गया और वहां बिजली चोरी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सबसे ज्यादा बिजली विभाग के नुकसान वालों में से एक कमरुद्दीन नगर में पहले से काफी सुधार हुआ है।

56 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच गया था नुकसान

पश्चिमी दिल्ली के मुंडका का एक इलाका है, कमरुद्दीन नगर। इस इलाके में बिजली का नुकसान का स्तर काफी ऊपर चला गया था। इस दौरान बिजली मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर सख्ती दिखाई गई। सख्ती के बाद कमरुद्दीन नगर में काफी सुधार देखने को मिला है। कमरुद्दीन नगर में पहले नुकसान 56 प्रतिशत से ज्यादा हो रहा था और बिजली चोरी के कारण इलाके में करीब 24.4 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान बिजली विभाग को हो रहा था। अब इस इलाके में बिजली चोरी कम करके नुकसान को रोका जा रहा है।

6 मिलियन यूनिट से ज्यादा की बिजली चोरी रोकी गई

जांच के दौरान बिजली विभाग ने पाया कि सबसे ज्यादा चोरी अवैध कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में की जा रही थी। इस दौरान ओवरहेड पावर लाइन से अवैध तरीके से कनेक्शन के जरिए बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए बिजली मंत्री आशीष सूद ने डिस्कॉम के साथ प्रवर्तन एजेंसियों को बिजली चोरी के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत कई इलाकों में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 6 मिलियन यूनिट से ज्यादा की बिजली चोरी रोकी गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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