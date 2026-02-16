ये मामला पांच साल पुराना; APEEJAY स्कूल विवाद पर मंत्री आशीष सूद का AAP पर बड़ा आरोप
दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित APEEJAY स्कूल में एडमिट कार्ड को लेकर हुए हंगामे को लेकर दिल्ली मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये विवाद आज का नहीं पांच साल पुराना है।
दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित APEEJAY स्कूल में एडमिट कार्ड को लेकर हुए हंगामे को लेकर दिल्ली मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये विवाद आज का नहीं पांच साल पुराना है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसका हल ढूंढने के बजाय केवल राजनीति का मुद्दा बनाया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि स्कूल, अधिकारियों और बच्चों के माता-पितो को बुलाकर इस समस्या का समाधान भी किया गया है।
आशीष सूद ने कहा, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे अपने हैं। साल 2020 से कुछ परिवारों का फीस को लेकर विवाद था। यह विवाद लगातार 5 सालों से चल रहा था। AAP के पास इस समस्या का समाधान निकालने का भरपूर समय था। AAP ने 5 सालों तक इसका निदान न करके इसे अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल 'ऑप्टिक्स' के लिए स्कूल को सुबह सील किया गया और चंद मिनटों में ही कोर्ट ने उसे खोल दिया। इसी के साथ मंत्री ने चेतावनी दी कि फीस वसूली के लिए किसी भी दमनकारी तरीके का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा, स्कूल, आला अधिकारी और माता-पिता को बुलाकर इस समस्या का समाधान किया गया है। दिल्ली के जितने बच्चे कल परीक्षा देने जा रहे हैं, हम उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हैं।
AAP का क्या आरोप?
इससे पहले दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मामले को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने पिछले साल एक अप्रैल से शुल्क में 50 से 80 फीसदी की वृद्धि की है और कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बढ़े हुए शुल्क की वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी भी स्कूल ने कोई राशि वापस नहीं की है।
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मंगलवार से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए सभी जोन के पार्षद इकट्ठा हुए, जबकि कुछ छात्रों को अपने रोल नंबर लेने के लिए घंटों तक स्कूलों के बाहर इंतजार करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित छात्रों में से एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। उन्होंने दावा किया कि स्कूलों पैरेंट्स को धमकी दे रहे थे कि अगर बढ़े हुई फीस का भुगतान नहीं किया गया तो उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
प्रदर्शनकारियों में शामिल कक्षा 10 के एक छात्र के पैरेंट्स अजित अवस्थी ने कहा था कि उनके बच्चे को मंगलवार को गणित की परीक्षा देनी है, लेकिन उसे अब तक एडमि
कार्ड नहीं मिला है। इन आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक हरीश खुराना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद से उसके नेता जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
