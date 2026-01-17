दिल्ली के 13 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय, PWD को मिली 6 बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 13 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना तेज कर दी है। पीडब्ल्यूडी को छह जिलों में निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे राजस्व और नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभाग एक ही छत के नीचे आएंगे और जनता को राहत मिलेगी।

दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की नई कड़ी शुरू हो गई है। शहर के 13 जिलों में मिनी सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रोजेक्ट्स जोन को अब इन छह मिनी सचिवालयों की निर्माण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम स्टाफ के बेहतर उपयोग और निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया है।

निर्माण कार्य शुरू वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था से निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे और स्टाफ की क्षमता का सही इस्तेमाल होगा। छह मिनी सचिवालयों के प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है या जल्द शुरू होने वाला है।

इन जिलों में हो रहा काम ईस्ट जिला: मंडावली में नया जिला कमिश्नर ऑफिस। यहां मौजूदा बिल्डिंग को रेनोवेट और अपग्रेड किया जा रहा है।

मंडावली में नया जिला कमिश्नर ऑफिस। यहां मौजूदा बिल्डिंग को रेनोवेट और अपग्रेड किया जा रहा है। नॉर्थ जिला: जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस को अपडेट किया जा रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस को अपडेट किया जा रहा है। नॉर्थवेस्ट जिला: कंझावला में DM ऑफिस का विकास।

कंझावला में DM ऑफिस का विकास। साउथवेस्ट जिला: द्वारका सेक्टर-10 में DM ऑफिस। यहां पहले से ही बजट मंजूर है और काम तेजी से चल रहा है।

द्वारका सेक्टर-10 में DM ऑफिस। यहां पहले से ही बजट मंजूर है और काम तेजी से चल रहा है। साउथ जिला: साकेत में नया भवन बन रहा है।

साकेत में नया भवन बन रहा है। साउथईस्ट जिला: यहां भी नया कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है।

क्या होगा मिनी सचिवालय का काम? ये मिनी सचिवालय जिला स्तर पर वन-स्टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनेंगे। यहां जिला मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू अधिकारी, म्युनिसिपल अधिकारी और अन्य प्रमुख विभाग एक ही जगह पर होंगे। इससे लोगों को अलग-अलग ऑफिसों के चक्कर काटने या दिल्ली सचिवालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव यह विकास दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को 13 जिलों में पुनर्गठित करने के बाद हो रहा है। यह कदम एमसीडी जोन्स के साथ तालमेल बिठाने, सरकारी सेवाओं को जनता के नजदीक लाने और प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए उठाया गया है। बाकी जिलों के मिनी सचिवालय भी जल्द फाइनल होने वाले हैं, ज्यादातर मौजूदा DM ऑफिसों के अंदर ही बनाए जाएंगे।