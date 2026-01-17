Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi mini secretariat complex pwd 13 districts dm offices dwarka saket construction
दिल्ली के 13 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय, PWD को मिली 6 बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान

दिल्ली के 13 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय, PWD को मिली 6 बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 13 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना तेज कर दी है। पीडब्ल्यूडी को छह जिलों में निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे राजस्व और नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभाग एक ही छत के नीचे आएंगे और जनता को राहत मिलेगी।

Jan 17, 2026 11:55 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की नई कड़ी शुरू हो गई है। शहर के 13 जिलों में मिनी सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रोजेक्ट्स जोन को अब इन छह मिनी सचिवालयों की निर्माण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम स्टाफ के बेहतर उपयोग और निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

निर्माण कार्य शुरू

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था से निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे और स्टाफ की क्षमता का सही इस्तेमाल होगा। छह मिनी सचिवालयों के प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है या जल्द शुरू होने वाला है।

इन जिलों में हो रहा काम

  • ईस्ट जिला: मंडावली में नया जिला कमिश्नर ऑफिस। यहां मौजूदा बिल्डिंग को रेनोवेट और अपग्रेड किया जा रहा है।
  • नॉर्थ जिला: जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस को अपडेट किया जा रहा है।
  • नॉर्थवेस्ट जिला: कंझावला में DM ऑफिस का विकास।
  • साउथवेस्ट जिला: द्वारका सेक्टर-10 में DM ऑफिस। यहां पहले से ही बजट मंजूर है और काम तेजी से चल रहा है।
  • साउथ जिला: साकेत में नया भवन बन रहा है।
  • साउथईस्ट जिला: यहां भी नया कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:आतिशी के बयान पर FSL रिपोर्ट आई, विजेंद्र गुप्ता बोले- आपको माफी मांगनी पड़ेगी

क्या होगा मिनी सचिवालय का काम?

ये मिनी सचिवालय जिला स्तर पर वन-स्टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनेंगे। यहां जिला मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू अधिकारी, म्युनिसिपल अधिकारी और अन्य प्रमुख विभाग एक ही जगह पर होंगे। इससे लोगों को अलग-अलग ऑफिसों के चक्कर काटने या दिल्ली सचिवालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ये भी पढ़ें:26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट,मेट्रो स्टेशन-बाजार में लगे आतंकियों के पोस्टर

प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव

यह विकास दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को 13 जिलों में पुनर्गठित करने के बाद हो रहा है। यह कदम एमसीडी जोन्स के साथ तालमेल बिठाने, सरकारी सेवाओं को जनता के नजदीक लाने और प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए उठाया गया है। बाकी जिलों के मिनी सचिवालय भी जल्द फाइनल होने वाले हैं, ज्यादातर मौजूदा DM ऑफिसों के अंदर ही बनाए जाएंगे।

जमीन पहले से चिह्नित है और कई जगहों पर शुरुआती निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट्स जोन अब प्लानिंग, टेंडरिंग, एक्जीक्यूशन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय संभालेगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।