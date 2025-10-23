Hindustan Hindi News
delhi mini secretariat 5 districts work complete soon government services single location
दिल्ली के पांच जिलों में बन रहे 'मिनी सचिवालय'; एक छत के नीचे मिलेंगी सारी सुविधाएं

दिल्ली के पांच जिलों में बन रहे 'मिनी सचिवालय'; एक छत के नीचे मिलेंगी सारी सुविधाएं

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मिनी सचिवालय योजना पर काम तेज कर दिया है, जिसके तहत पहले चरण में 5 जिलों में निर्माण शुरू हुआ है ताकि राजस्व, परिवहन, शिक्षा जैसी सभी सरकारी सेवाएं एक ही जगह मिल सकें।

Thu, 23 Oct 2025 11:11 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने शहर के पांच जिलों में 'मिनी सचिवालय' बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कि दिल्लीवासियों को सरकारी सेवाओं के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। इन मिनी सचिवालयों को आईटीओ के दिल्ली सचिवालय की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जहां एक ही जगह पर सारी जरूरी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

पांच जिलों में शुरू हुआ काम

उत्तरी, दक्षिणी, शाहदरा, पश्चिमी और नई दिल्ली जिलों में मिनी सचिवालयों का निर्माण जोरों पर है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "पांच जिलों में नींव पड़ चुकी है और बाकी छह जिलों पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी में जमीन तलाशने का काम तेजी से चल रहा है।" पहले चरण के ये प्रोजेक्ट अगले चार से पांच महीनों में तैयार हो सकते हैं। खास बात यह है कि कांझावाला, द्वारका और साकेत में काम सबसे तेज गति से चल रहा है, जबकि शाहदरा में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास बन रहा सचिवालय भी जल्द पूरा होने की कतार में है।

दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि आम आदमी को सरकारी कामकाज के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। हर मिनी सचिवालय में राजस्व, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों के जिला-स्तरीय कार्यालय होंगे। इसके अलावा, जन सुविधा केंद्र, डिजिटल सेवा कियोस्क और शिकायत निवारण काउंटर भी होंगे, ताकि लोगों को एक ही जगह पर सारी सेवाएं मिल सकें।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे ये सचिवालय

ये मिनी सचिवालय सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का खजाना होंगे। सौर ऊर्जा प्रणाली, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री और दिव्यांगों के लिए बाधा-मुक्त पहुंच जैसी सुविधाएं इन्हें खास बनाएंगी। हर केंद्र में डिजिटल कतार प्रणाली, एकीकृत दस्तावेज सत्यापन काउंटर और कल्याण योजनाओं के लिए पंजीकरण डेस्क होंगे। यही नहीं, वेटिंग लाउंज, कैफेटेरिया और नागरिक सुविधा हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि लोगों का अनुभव और बेहतर हो।

क्या होगा खास?

इन सचिवालयों में ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के जरिए सेल्फ-सर्विस कियोस्क उपलब्ध होंगे, जहां लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। कागजी कामकाज को कम करने और मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने का लक्ष्य है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्लीवासियों को छोटे-छोटे कामों के लिए आईटीओ के सचिवालय या कई दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। ये मिनी सचिवालय हर जिले में एक कन्वर्जेंस पॉइंट की तरह काम करेंगे।"

अगले वित्तीय वर्ष तक शुरू होंगे पहले केंद्र

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि जिन पांच जिलों में जमीन आसानी से उपलब्ध थी, वहां काम शुरू हो चुका है। अगले वित्तीय वर्ष से पहले इन केंद्रों को शुरू करने का लक्ष्य है। बाकी छह जिलों के लिए राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए मिलकर जमीन का चयन कर रहे हैं।

दिल्ली सचिवालय पर बोझ होगा कम

ये मिनी सचिवालय न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी आसान बनाएंगे, बल्कि आईटीओ के दिल्ली सचिवालय पर भीड़ को भी कम करेंगे। साथ ही, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दिल्ली में सरकारी सेवाएं अब आपके दरवाजे के और करीब आ रही हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
