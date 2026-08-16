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दिल्ली मेट्रो में फोटो लेने का आरोपी CISF कर्मी सस्पेंड; लड़की नहीं चाहती ऐक्शन

By Krishna Bihari Singh
एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली मेट्रो में एक महिला यात्री की कथित तौर पर फोटो खींचने के आरोपी CISF जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद CISF ने ऐक्शन लिया है।

Delhi Metro CISF jawan Viral Video
CISF ने दिल्ली मेट्रो में महिला यात्री के साथ कथित गलत व्यवहार के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया है।

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन में महिला यात्री (लड़की/युवती) के साथ कथित गलत व्यवहार के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया है। CISF दिल्ली मेट्रो ने X पर एक पोस्ट में कहा कि CISF ने आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया है। आरोपी जवान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के नतीजों के आधार पर आगे ऐक्शन लिया जाएगा।

वायरल हो रहा वीडियो

बता दें कि कथित घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती CISF के एक जवान पर मोबाइल फोन से उसकी फोटो खींचने का आरोप लगा रही है। वीडियो सामने आने के बाद मेट्रो ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मामला साकेत मेट्रो रेल स्टेशन से जुड़ा बताया जा रहा है।

किसी ने रिकॉर्ड कर लिया पूरे विवाद का वीडियो

युवती ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह किसी के साथ थीं। उनके अनुसार, इसी दौरान सीआईएसएफ के एक एएसआई ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से कथित तौर पर उनकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। आरोपी से विवाद और हाथापाई की घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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शिकायतकर्ता बोली- कोई कार्रवाई नहीं चाहती

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकायतकर्ता से रात के दौरान फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई। हालांकि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया कि वह फिलहाल दिल्ली से बाहर है। शिकायतकर्ता लड़की ने यह भी कहा कि वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहती है।

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भेजा लिखित बयान

शिकायतकर्ता ने कुछ घंटे के भीतर व्हाट्सऐप के जरिए अपना लिखित बयान भी भेजा। इसमें उसने कहा कि वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। हालांकि, पुलिस ने मामले से संबंधित जानकारी CISF के साथ साझा करने का निर्णय लिया ताकि विभागीय कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आगे कोई कार्रवाई नहीं मांगी है।

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बहस बढ़ी, हाथापाई

इस बीच CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी ने महिला की तस्वीरें लेने से इनकार किया लेकिन जब उसके मोबाइल फोन की गैलरी में महिला की तस्वीरें कथित तौर पर मिलीं तो सहयात्री भी विवाद में शामिल हो गए। यात्रियों ने उससे तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा लेकिन जब अधिकारी कोच से बाहर निकलने लगा तो कुछ यात्रियों ने उसे रोका। इस पर बहस बढ़ गई और हाथापाई हो गई।

(पीटीआई, एएनआई और हिंदुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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