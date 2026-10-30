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काम की बात: दिल्ली मेट्रो के ये 2 नए कॉरिडोर अब अगले साल ही होंगे पूरे, अब कितना बचा काम?

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत राजधानी में बन रहे दो नए कॉरिडोर गोल्डन लाइन और मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का काम अपने तय समय से पिछड़ गया है। इनका निर्माण अब अगले साल ही पूरा होने की उम्मीद है।

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दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन प्रमुखता वाले दो नए कॉरिडोर का निर्माण अब अगले वर्ष ही पूरा हो पाएगा। गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में सबसे अधिक विलंब हुआ है। इस वजह से इसका निर्माण अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

वहीं, मजेंटा लाइन के एक्सटेंशन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का करीब 12% ही काम बाकी है। ऐसे में उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि अगले साल के मध्य तक यह कॉरिडोर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा।

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इस कॉरिडोर का ही शत प्रतिशत काम पूरा

बता दें कि, वर्ष 2019-20 में फेज चार के तीन प्रमुखता वाले कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था। इसमें से अब तक सिर्फ एक मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर का निर्माण ही शत प्रतिशत पूरा हो सका है। बाकी दो कॉरिडोर, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम और गोल्डन लाइन का निर्माण भी इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा जारी निर्माणाधीन मेट्रो परियोजनाओं की स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार 29.262 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन एक्सटेंशन (जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम) कॉरिडोर का 87.62 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वैसे इस काॅरिडोर के 11.734 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है।

कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक व मजलिस पार्क से आरके आश्रम के बीच अभी कार्य चल रहा है। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक के बीच का हिस्सा काफी हद तक तैयार है। इसका कार्य अंतिम चरण में है।

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गोल्डन लाइन का अभी सिर्फ 79% काम हुआ

गोल्डन लाइन का अभी सिर्फ 79.54 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है। पहले कोरोना और फिर बाद में खानपुर के पास जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण इस मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में विलंब हुआ। इस वजह से अभी करीब 20% काम होना बाकी है, इसलिए यह कॉरिडोर अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। हालांकि, इस कॉरिडोर पर भी तुगलकाबाद से संगम विहार तक कॉरिडोर बनकर काफी हद तक तैयार है। इस पर जल्दी परिचालन शुरू हो सकता है।

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दिल्ली मेट्रो में आज रात 12 बजे तक सफर कर सकेंगे

दिलजीत दोसांझ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट के मद्देनजर शुक्रवार को मेट्रो रात 12 बजे (आधी रात) तक चलेगी। डीएमआरसी का कहना है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन व गुरुग्राम के रैपिड मेट्रो को छोड़कर दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी काॅरिडोर पर आधी रात तक मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। ताकि कॉन्सर्ट में पहुंचने वाले दर्शक कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आसानी से वापस अपने घर पहुंच सकें। वायलेट लाइन पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी है, जहां उतरकर मेट्रो से आसानी से आयोजन स्थल पहुंचा जा सकता है। डीएमआरसी का कहना है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूरे नेटवर्क पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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