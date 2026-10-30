Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत राजधानी में बन रहे दो नए कॉरिडोर गोल्डन लाइन और मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का काम अपने तय समय से पिछड़ गया है। इनका निर्माण अब अगले साल ही पूरा होने की उम्मीद है।

दिल्ली मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन प्रमुखता वाले दो नए कॉरिडोर का निर्माण अब अगले वर्ष ही पूरा हो पाएगा। गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में सबसे अधिक विलंब हुआ है। इस वजह से इसका निर्माण अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

वहीं, मजेंटा लाइन के एक्सटेंशन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का करीब 12% ही काम बाकी है। ऐसे में उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि अगले साल के मध्य तक यह कॉरिडोर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा।

इस कॉरिडोर का ही शत प्रतिशत काम पूरा बता दें कि, वर्ष 2019-20 में फेज चार के तीन प्रमुखता वाले कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था। इसमें से अब तक सिर्फ एक मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर का निर्माण ही शत प्रतिशत पूरा हो सका है। बाकी दो कॉरिडोर, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम और गोल्डन लाइन का निर्माण भी इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा जारी निर्माणाधीन मेट्रो परियोजनाओं की स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार 29.262 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन एक्सटेंशन (जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम) कॉरिडोर का 87.62 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वैसे इस काॅरिडोर के 11.734 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है।

कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक व मजलिस पार्क से आरके आश्रम के बीच अभी कार्य चल रहा है। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक के बीच का हिस्सा काफी हद तक तैयार है। इसका कार्य अंतिम चरण में है।

गोल्डन लाइन का अभी सिर्फ 79% काम हुआ गोल्डन लाइन का अभी सिर्फ 79.54 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है। पहले कोरोना और फिर बाद में खानपुर के पास जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण इस मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में विलंब हुआ। इस वजह से अभी करीब 20% काम होना बाकी है, इसलिए यह कॉरिडोर अगले वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। हालांकि, इस कॉरिडोर पर भी तुगलकाबाद से संगम विहार तक कॉरिडोर बनकर काफी हद तक तैयार है। इस पर जल्दी परिचालन शुरू हो सकता है।