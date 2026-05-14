काम की बात: दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, शुक्रवार से दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें; कब चलेंगी, क्या होगा रूट और कितना होगा किराया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के अनुरूप इस शटल बस सेवा का उद्देश्य भी सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है।
दिल्ली वासियों को कल यानी 15 मई शुक्रवार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, दरअसल प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) शहर के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली एक इंटीग्रेटेड 'शटल बस सेवा' शुरू करने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित प्रमुख सरकारी कार्यालयों के बीच बिना किसी रुकावट के 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (अंतिम छोर तक संपर्क) उपलब्ध कराना है। DMRC इस बस सेवा को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से शुरू करने जा रहा है।
इस पहल के अंतर्गत सरकारी तेल कंपनी IOCL (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने DMRC को पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली दो अत्याधुनिक बसें उपलब्ध कराई हैं, इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और सुरक्षा के लिए इनमें GPS ट्रैकिंग व CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
कितनी बजे से कितनी बजे तक उपलब्ध रहेंगी बसें
यह 'शटल बस सेवा' सोमवार से शुक्रवार यानी सभी कार्यदिवसों (सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) में सुबह साढ़े आठ (8:30 AM) बजे से लेकर दिन में साढ़े बारह बजे (12:30 PM) तक और दोपहर में साढ़े तीन (3:30 PM) बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे (6:30 PM) तक उपलब्ध रहेगी।
क्या होगा इन बसों का रूट, कहां-कहां से गुजरेंगी?
ये बसें हर 30 मिनट में उपलब्ध होगी और क्लॉकवाइज (घड़ी की दिशा) व एंटी-क्लॉकवाइज (घड़ी की विपरीत) दिशा में चलेंगी। इस दौरान ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट्स, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्थलों को कवर करेगी।
कितना होगा न्यूनतम और अधिकतम किराया?
यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों का किराया बेहद किफायती रखा गया है। 'स्टेज-वार' न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 15 रुपए रखा गया है। जिसका भुगतान यात्री NCMC (किराया संग्रह नेशनल कॉमन मोबिलिटी) कार्ड, UPI और नकद के जरिए कर सकते हैं।
तय किए गए शेड्यूल के अनुसार DMRC इन बसों का संचालन और टिकटिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि IOCL ड्राइवरों और हाइड्रोजन ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
मील का पत्थर साबित हो सकती है यह योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के अनुरूप इस शटल बस सेवा का उद्देश्य भी सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। सरकार का मानना है कि यह सेवा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। साथ ही देश में भविष्य के हाइड्रोजन-आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बेंचमार्क (मानक) स्थापित कर सकती है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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