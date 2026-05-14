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काम की बात: दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, शुक्रवार से दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें; कब चलेंगी, क्या होगा रूट और कितना होगा किराया?

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के अनुरूप इस शटल बस सेवा का उद्देश्य भी सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है।

दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, शुक्रवार से दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें; कब चलेंगी, क्या होगा रूट और कितना होगा किराया?

दिल्ली वासियों को कल यानी 15 मई शुक्रवार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, दरअसल प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) शहर के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली एक इंटीग्रेटेड 'शटल बस सेवा' शुरू करने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित प्रमुख सरकारी कार्यालयों के बीच बिना किसी रुकावट के 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (अंतिम छोर तक संपर्क) उपलब्ध कराना है। DMRC इस बस सेवा को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से शुरू करने जा रहा है।

इस पहल के अंतर्गत सरकारी तेल कंपनी IOCL (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने DMRC को पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली दो अत्याधुनिक बसें उपलब्ध कराई हैं, इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और सुरक्षा के लिए इनमें GPS ट्रैकिंग व CCTV कैमरे लगाए गए हैं।

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कितनी बजे से कितनी बजे तक उपलब्ध रहेंगी बसें

यह 'शटल बस सेवा' सोमवार से शुक्रवार यानी सभी कार्यदिवसों (सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) में सुबह साढ़े आठ (8:30 AM) बजे से लेकर दिन में साढ़े बारह बजे (12:30 PM) तक और दोपहर में साढ़े तीन (3:30 PM) बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे (6:30 PM) तक उपलब्ध रहेगी।

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क्या होगा इन बसों का रूट, कहां-कहां से गुजरेंगी?

ये बसें हर 30 मिनट में उपलब्ध होगी और क्लॉकवाइज (घड़ी की दिशा) व एंटी-क्लॉकवाइज (घड़ी की विपरीत) दिशा में चलेंगी। इस दौरान ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट्स, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्थलों को कवर करेगी।

कितना होगा न्यूनतम और अधिकतम किराया?

यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों का किराया बेहद किफायती रखा गया है। 'स्टेज-वार' न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 15 रुपए रखा गया है। जिसका भुगतान यात्री NCMC (किराया संग्रह नेशनल कॉमन मोबिलिटी) कार्ड, UPI और नकद के जरिए कर सकते हैं।

तय किए गए शेड्यूल के अनुसार DMRC इन बसों का संचालन और टिकटिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि IOCL ड्राइवरों और हाइड्रोजन ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

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मील का पत्थर साबित हो सकती है यह योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के अनुरूप इस शटल बस सेवा का उद्देश्य भी सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। सरकार का मानना है कि यह सेवा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। साथ ही देश में भविष्य के हाइड्रोजन-आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बेंचमार्क (मानक) स्थापित कर सकती है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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