दिल्ली: तीन मेट्रो स्टेशन बनेंगे ट्रिपल-इंटरचेंज हब, समय की बचत के साथ इस एक झंझट से भी मुक्ति

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए आने वाले दिनों में सफर और आरामदायक होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब दिल्ली में एक नहीं बल्कि तीन और नए ट्रिपल-इंटरचेंज स्टेशन होंगे। दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत आजादपुर, नई दिल्ली और लाजपत नगर जल्द नए ट्रिपल-इंटरचेंज स्टेशन होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही आजादपुर, नई दिल्ली और लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन भी ट्रिपल-इंटरचेंज हब के रूप में काम करेंगे।

बीते दो दशक से दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों को सिर्फ कश्मीरी गेट मेट्रो में ही ट्रिपल-इंटरचेंज स्टेशन (जहां तीन मेट्रो लाइन एकसाथ मिलती हैं) की सुविधा मिलती है जो कि रेड, येलो और वायलेट लाइनों को आपस में जोड़ते हैं। ये स्टेशन उत्तर और उत्तर-पश्चिम के आवासीय क्षेत्रों को मध्य और दक्षिणी दिल्ली से जोड़ता है। तीन और नए ट्रिपल-इंटरचेंज स्टेशन के और बन जाने से समय की तो बचत होगी ही साथ ही बार-बार ट्रेन बदलने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी।

साल के अंत तक फेज-4 के तहत, आजादपुर मेट्रो स्टेशन येलो लाइन, पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन को जोड़ेगा, जिससे बार-बार ट्रेन बदले बिना ही उत्तर-पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच सीधी यात्रा हो सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह स्टेशन 2026 के अंत तक ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में शुरू हो जाएगा।