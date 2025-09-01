Delhi Metro Thank You Turns Terrifying for Young Woman दिल्ली मेट्रो में Thank You कहना पड़ा भारी, लड़की की आपबीती सुनकर हैरान रह जाएंगे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Metro Thank You Turns Terrifying for Young Woman

दिल्ली मेट्रो में Thank You कहना पड़ा भारी, लड़की की आपबीती सुनकर हैरान रह जाएंगे

दिल्ली मेट्रो में एक 22 साल की लड़की की एक 'थैंक्यू' ने मुसीबत में डाल दिया, जब मदद करने वाला एक अजनबी उसका पीछा करने लगा और उसका फोन नंबर मांगने लगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 01:23 PM
दिल्ली मेट्रो में एक22 साल की कॉलेज छात्रा की एक 'थैंक्यू' ने मुसीबत में डाल दिया। रेडिट पर वायरल हुए पोस्ट में इस लड़की ने मेट्रो में घटी घटना को शेयर किया। सफर के दौरान मामला एक छोटी-सी विनम्रता से शुरू हुआ और जल्द ही एक असहज स्थिति में बदल गया। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था।

मेट्रो में शुरू हुई कहानी

कॉलेज से घर लौट रही इस लड़की ने बताया कि मेट्रो में कुछ लंबे-चौड़े पुरुष सवार हुए। इनमें से एक 30-40 साल का 'अंकल' उनके ठीक बगल में खड़ा था। सामने खड़े एक शख्स ने इतना पीछे हटकर अपने दोस्त से बात शुरू की कि उसका बैक लगभग युवती के चेहरे से टकराने वाला था। युवती ने लिखा, 'हालांकि ये लोग थोड़े लापरवाह थे, लेकिन उनकी हरकतें डरावनी नहीं थीं। मैं स्थिति को संभाल सकती थी।' लेकिन तभी पीछे खड़े अंकल ने उस शख्स को धक्का देकर जैसे 'बचाव' करने की कोशिश की।

'थैंक्यू' बन गया मुसीबत

युवती ने सोचा कि अगर वह इस मदद के लिए धन्यवाद नहीं देगी, तो शायद अगली बार कोई जरूरतमंद लड़की को मदद न मिले। इसलिए, उसने उतरते वक्त 'थैंक्यू' कह दिया। लेकिन यहीं से कहानी ने डरावना रुख ले लिया। मेट्रो से उतरते ही वह शख्स उसके साथ-साथ चलने लगा और अचानक उसने कई लड़कियों के आईडी कार्ड्स का एक बंडल निकाला, जो कथित तौर पर उसकी छात्राएं थीं। उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन लड़की इतनी डर गई कि उसने उसे देखा तक नहीं।

रेडिट पोस्ट

सवालों की बौछार और असहजता की हद

उस शख्स ने युवती से सवालों की झड़ी लगा दी, 'कहां रहती हो?', 'कॉलेज में पढ़ती हो?', और फिर हद तब हो गई जब उसने 'दोस्तों की तरह बात करने' के लिए उसका नंबर मांग लिया। युवती ने लिखा, 'मुझे क्राइम पेट्रोल देखना पसंद है, लेकिन उसका हिस्सा बनना बिल्कुल नहीं। 40 साल के शख्स का 22 साल की लड़की से नंबर मांगना कहां तक जायज है?'