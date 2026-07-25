काम की बात: कृपया ध्यान दें; दिल्ली में आज सुबह से बंद रहेंगे ये 18 मेट्रो स्टेशन, केवल 3 जगह मिलेगी इंटरचेंज की सुविधा
सीजेपी के आंदोलन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी ये स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे थे, जिससे ऑफिस जाने वालों के साथ ही छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।
दिल्ली में कहीं पर आने-जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को एकबार फिर भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जंतर-मंतर के पास जारी कॉकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए DMRC ने सुरक्षा कारणों से शनिवार को भी 18 स्टेशन बंद रखने का फैसला किया है। इस बारे में शुक्रवार रात जानकारी देते हुए DMRC ने बताया है कि 25 जुलाई को भी शहर के कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।
सोशल मीडिया पर एक प्रेसनोट जारी करते हुए मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कहा कि शनिवार सुबह 07.30 बजे से अगले आदेश तक ये सभी 18 मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह लगातार चौथा दिन होगा जब सुरक्षा कारणों से दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा रहा है।
शनिवार को बंद रहेंगे कौन-कौन से स्टेशन?
लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाऊस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली।
मेट्रो स्टेशन बंद रहने का लगातार चौथा दिन
बता दें कि दिल्ली मेट्रो निगम के आदेश पर पिछले चार दिनों से शहर के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी ये स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे थे, जिससे ऑफिस जाने वालों के साथ ही छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।
‘जनपथ’ मेट्रो स्टेशन पर शीशों को अखबार से ढंका
उधर जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध-प्रदर्शन की जगह के सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन यानी जनपथ पर सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने प्रवेश द्वार के शीशों को अखबारों से ढंक दिया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने विरोध-प्रदर्शन वाली जगह के कुछ हिस्सों पर पेंट से दीवार पर चित्र बना दिए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
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