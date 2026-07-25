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काम की बात: कृपया ध्यान दें; दिल्ली में आज सुबह से बंद रहेंगे ये 18 मेट्रो स्टेशन, केवल 3 जगह मिलेगी इंटरचेंज की सुविधा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी के आंदोलन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी ये स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे थे, जिससे ऑफिस जाने वालों के साथ ही छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

कृपया ध्यान दें; दिल्ली में शनिवार को बंद रहेंगे ये 18 मेट्रो स्टेशन, केवल 3 पर मिलेगी इंटरचेंज की सुविधा
कृपया ध्यान दें; दिल्ली में शनिवार को बंद रहेंगे ये 18 मेट्रो स्टेशन, केवल 3 पर मिलेगी इंटरचेंज की सुविधा (Photo by Vipin Kumar/ Hindustan Times)

दिल्ली में कहीं पर आने-जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को एकबार फिर भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जंतर-मंतर के पास जारी कॉकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए DMRC ने सुरक्षा कारणों से शनिवार को भी 18 स्टेशन बंद रखने का फैसला किया है। इस बारे में शुक्रवार रात जानकारी देते हुए DMRC ने बताया है कि 25 जुलाई को भी शहर के कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।

सोशल मीडिया पर एक प्रेसनोट जारी करते हुए मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कहा कि शनिवार सुबह 07.30 बजे से अगले आदेश तक ये सभी 18 मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह लगातार चौथा दिन होगा जब सुरक्षा कारणों से दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा रहा है।

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शनिवार को बंद रहेंगे कौन-कौन से स्टेशन?

लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाऊस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली।

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मेट्रो स्टेशन बंद रहने का लगातार चौथा दिन

बता दें कि दिल्ली मेट्रो निगम के आदेश पर पिछले चार दिनों से शहर के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी ये स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे थे, जिससे ऑफिस जाने वालों के साथ ही छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

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‘जनपथ’ मेट्रो स्टेशन पर शीशों को अखबार से ढंका

उधर जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध-प्रदर्शन की जगह के सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन यानी जनपथ पर सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने प्रवेश द्वार के शीशों को अखबारों से ढंक दिया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने विरोध-प्रदर्शन वाली जगह के कुछ हिस्सों पर पेंट से दीवार पर चित्र बना दिए थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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