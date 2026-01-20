मेट्रो स्टेशन पर पेशाब वाले वीडियो पर DMRC का पहला बयान, लोगों से की ये अपील

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन स्टेशन पर एक व्यक्ति द्वारा पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद यात्रियों में भारी गुस्सा है, जिस पर डीएमआरसी ने सफाई बनाए रखने और ऐसी घटनाओं की सूचना देने की अपील की है।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) का बयान सामने आया है। डीएमआरसी ने लोगों से मेट्रो परिसर में साफ-सफाई रखने की अपील की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

DMRC की प्रतिक्रिया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। DMRC ने बयान जारी कर सभी यात्रियों से अपील की कि वे मेट्रो परिसर को साफ-सुथरा रखने में मदद करें। उन्होंने कहा, 'यदि किसी यात्री को ऐसा कोई कृत्य दिखे, तो तुरंत स्टाफ या अधिकारियों को सूचित करें।' DMRC ने यात्रियों से सहयोग मांगा ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल वायरल वीडियो में एक शख्स मेट्रो स्टेशन पर ग्लास रेलिंग के पास खड़े होकर पेशाब करता दिखा। यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो में वह व्यक्ति बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर वह जल्दी से वहां से चला जाता है। घटना पिंक लाइन के एक स्टेशन की बताई जा रही है।

सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल वायरल वीडियो में एक शख्स मेट्रो स्टेशन पर ग्लास रेलिंग के पास खड़े होकर पेशाब करता दिखा। यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो में वह व्यक्ति बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर वह जल्दी से वहां से चला जाता है। घटना पिंक लाइन के एक स्टेशन की बताई जा रही है।

यात्रियों में भारी गुस्सा इस वीडियो को देखकर यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश फैल गया है। कई लोगों ने इसे सार्वजनिक जगहों पर नागरिक जिम्मेदारी की कमी बताया। एक यूजर ने लिखा, 'लोग मेट्रो को अपना घर समझ बैठे हैं। यहां सब कुछ करने लगते हैं।' कुछ ने बताया कि रात के समय सफर करते वक्त अब डर लगता है। लोग थूकने, कचरा फेंकने जैसी अन्य समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं।