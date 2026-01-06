दिल्ली मेट्रो ने DMRC स्टाफ क्वार्टर में आग लगने से 3 लोगों की मौत पर जताया दुख, जानें क्या कहा…

संक्षेप: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के स्टाफ क्वार्टर्स के इमारत के एक फ्लैट में सोमवार देर रात आग लगने से एक दंपती और उनकी 10 वर्षीय बेटी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। डीएमआरसी ने इस घटना पर एक बयान जारी कर इस घटना पर गहरा दुख जताया है।

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के स्टाफ क्वार्टर्स के इमारत के एक फ्लैट में सोमवार देर रात आग लगने से एक दंपती और उनकी 10 वर्षीय बेटी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अजय कुमार (42), उनकी पत्नी नीलम (38) और बेटी जाह्नवी के रूप में हुई है। डीएमआरसी ने इस घटना पर एक बयान जारी कर इस घटना पर गहरा दुख जताया है।

दिल्ली मेट्रो के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल ने बयान जारी कर कहा कि मुकुंदपुर में दिल्ली मेट्रो की रेजिडेंशियल कॉलोनी के एक फ्लैट में आग लगने की घटना में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज सुबह अपने एक साथी अजय विमल (45), उनकी पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी को खो दिया।

अनुज दयाल ने बताया कि यह घटना आज सुबह करीब 2:34 बजे हुई। तुरंत कार्रवाई और कोशिशों के बावजूद, परिवार के सदस्य अपने बेडरूम में मृत पाए गए। पुलिस इस दुखद घटना के कारणों की आगे जांच कर रही है।

डीएमआरसी, पुलिस अधिकारियों को सभी जरूरी सहयोग दे रहा है और दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है।

डीएमआरसी शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है और मृतक के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है। यह नुकसान पूरे डीएमआरसी परिवार के लिए दिल तोड़ने वाला पल है।

फ्लैट के अंदर मिले तीन लोगों के जले हुए शव दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तड़के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली मेट्रो के स्टाफ क्वार्टर में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना सुबह 2:39 बजे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के रिहायशी क्वार्टर से मिली। इस पर 6 फायर टेंडर तुरंत मौके पर भेजे गए। आग ने बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया था। फ्लैट में घुसने दमकलकर्मियों को तीन शव मिले, जो बुरी तरह जल चुके थे।