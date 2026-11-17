दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में बड़ी सेंध! संदिग्ध लोगों ने काट दीं केबल, 15 ट्रैक सर्किट ठप
दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में सेंध लगाकर यात्रियों की जान खतरे में डालने का गंभीर मामला सामने आया है। शहीद स्थल और वेलकम स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर सिग्नलिंग की तीन क्वाड केबल अलग-अलग जगहों से काट दी गईं। इससे 15 ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो गए।
गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर
दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में सेंध लगाकर यात्रियों की जान खतरे में डालने का गंभीर मामला सामने आया है। शहीद स्थल और वेलकम स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर सिग्नलिंग की तीन क्वाड केबल अलग-अलग जगहों से काट दी गईं। इससे 15 ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो गए। DMRC कर्मचारियों ने किसी तरह आपातकालीन व्यवस्था कर ट्रैफिक को सामान्य कराया। इस संबंध में नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
15 ट्रैक सर्किट हो गए थे ड्रॉप
DMRC के जेई/एसटी पद पर तैनात कर्मचारी ओमपाल ने नंदग्राम थाने में शिकायत देकर बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) दिल्ली-NCR का प्रमुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह हर रोज करीब 70 से 80 लाख यात्रियों को सुरक्षित और समय स आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि आठ नवंबर की रात करीब 3:56 बजे कंट्रोल रूम में तैनात सिग्नल कंट्रोलर से सूचना मिली कि मेट्रो के 15 ट्रैक सर्किट अचानक स्थायी रूप से ड्रॉप हो गए हैं।
ट्रैक पर घुसकर काट दी सिग्नलिंग सिस्टम की केबल
तकनीकी खराबी की सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात DMRC कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक का निरीक्षण शुरू किया। जांच में पता चला कि अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से मेट्रो ट्रैक पर घुसकर सिग्नलिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण केबलों को काट दिया था। शिकायत के अनुसार, डाउन लाइन पर तीन क्वाड केबल तीन अलग-अलग स्थानों से काटी गई थीं। इनके क्षतिग्रस्त होने से ट्रैक सर्किट की कार्यप्रणाली प्रभावित हो गई और 15 ट्रैक सर्किट ने काम करना बंद कर दिया।
ट्रेनों की आवाजाही में अहम भूमिका निभाती है सिग्नलिंग प्रणाली
डीएमआरसी कर्मचारियों के मुताबिक मेट्रो की सिग्नलिंग प्रणाली ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही में अहम भूमिका निभाती है। ट्रैक सर्किट के जरिए ट्रैक पर ट्रेन की मौजूदगी और उसकी स्थिति की जानकारी मिलती है। ऐसे में सिग्नलिंग केबलों को नुकसान पहुंचने से ट्रेन संचालन की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि समय रहते खराबी का पता नहीं चलता तो गंभीर रेल हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। शिकायत में आशंका जताई गई है कि सिग्नलिंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाने का यह कृत्य बेहद गंभीर है।
आपातकालीन व्यवस्था कर सामान्य किया संचालन
घटना का पता लगने के बाद डीएमआरसी की सिग्नलिंग टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आउटडोर साइड से आपातकालीन अस्थायी व्यवस्था की। इसके बाद सभी प्रभावित ट्रैक सर्किट को सामान्य किया गया, जिससे मेट्रो यात्रियों की आवाजाही प्रभावित न हो और उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, शिकायत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केबलों का विस्तृत निरीक्षण और स्थायी मरम्मत बाद में की जानी थी। डीएमआरसी कर्मचारी ने शिकायत में कहा है कि इस तरह की घटनाओं से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, बल्कि लाखों यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
नंदग्राम थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, जांच जारी
एसीपी नंदग्राम, जियाउद्दीन अहमद ने बताया, शिकायत के आधार पर 16 नवंबर को नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि मेट्रो के प्रतिबंधित ट्रैक क्षेत्र में अज्ञात लोग कैसे पहुंचे और उन्होंने सिग्नलिंग केबलों को किस उद्देश्य से काटा। साथ ही घटना में किसी शरारती तत्व की भूमिका थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी, इसकी भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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