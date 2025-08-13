delhi metro services to commence at 4AM ON INDEPENDENCE DAY 2025 अगर आप भी 15 अगस्त पर जा रहे हैं लालकिला? तो दिल्ली मेट्रो करेगी आपका सफर आसान, Ncr Hindi News - Hindustan
अगर आप भी 15 अगस्त पर जा रहे हैं लालकिला? तो दिल्ली मेट्रो करेगी आपका सफर आसान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो आपका सफर आसान करेगी। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू होंगी। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 10:38 AM
इस स्वतंत्रता दिवस को और खास बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कमर कस ली है। अगर आप इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो मेट्रो आपका सफर आसान करने के लिए तैयार है। आइए, जानते हैं इस खास दिन के लिए दिल्ली मेट्रो की क्या तैयारी है।

सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो की रफ्तार

दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित व्यक्तियों और आम जनता के लिए अपनी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू करने का फैसला किया है। सभी मेट्रो लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से ट्रेनें चलेंगी। सुबह 6 बजे तक हर 30 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध होगी। इसके बाद दिन भर के लिए नियमित समय-सारिणी लागू हो जाएगी।

खास मेहमानों के लिए स्पेशल QR टिकट

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले उन लोगों के लिए, जिनके पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वैध निमंत्रण पत्र है, दिल्ली मेट्रो ने खास इंतजाम किए हैं। ऐसे लोग समारोह स्थल तक आने-जाने के लिए DMRC द्वारा प्रदान किए गए विशेष QR टिकट का उपयोग कर सकेंगे। इन टिकटों की लागत रक्षा मंत्रालय द्वारा DMRC को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन

अगर आप समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन आपके लिए सबसे सुविधाजनक होंगे। ये स्टेशन समारोह स्थल के सबसे करीब हैं, जिससे आपका सफर तेज और आरामदायक होगा। DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने बताया, "हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को और सुगम बनाना है। हम सभी यात्रियों को सुरक्षित और समय पर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"